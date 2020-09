Lege vlaggenmasten inspireren kunstenaars

"Wonderbaarlijk!", noemt initiatiefnemer Iris van 't Bosch uit Goes het resultaat. Het idee voor het project ontstond dit voorjaar toen Nederland te maken kreeg met het coronavirus. "De wereld stond stil, alles zat op slot, je kon geen kant op en niemand wist hoelang dit zou gaan duren. Ik zag ook opeens veel mensen wandelen en dat in combinatie met het feit dat er in Het Goese Meer veel vlaggenmasten werkloos waren, bracht me tot dit idee."

Het is niet de eerste keer dat Van 't Bosch zo'n project begeleidt. Ze is artistiek leider van Stichting #Loods32. Een instelling die activiteiten en projecten initieert, ondersteunt, ontwikkelt en stimuleert op het gebied van kunst, cultuur en vormgeving in de openbare ruimte.

(foto: #Loods32)

In totaal hebben 29 kunstenaars een vlag ontworpen, waarvan 25 afkomstig uit Zeeland. "Een bewuste keuze, omdat ik vooral het solidariteitsgevoel wilde laten zien. Dus dat je de kunstenaars uit de regio ondersteunt, vooral in deze moeilijke tijd. Maar daarnaast wilde ik ook grensoverschrijdend werken, dus heb ook een aantal kunstenaars uit de Randstad uitgenodigd om mee te werken. En de laatste vlag heb ik samen ontworpen met kinderen uit de straat."

Het zou te gek zijn als de hele boulevard van Vlissingen vol zou hangen met dit soort vlaggen." Iris van 't Bosch - initiatiefneemster

Het zijn volgens Van 't Bosch dertig totaal verschillende vlaggen geworden. "Het is zo divers. Het is van zwart-wit tot ' meer kleur krijg je niet' . En van abstract tot figuratief. Elke kunstenaar heeft zijn eigen interpretatie en gevoel aan zijn of haar vlag gegeven en dat is mooi om te zien."

Omdat niet alle vlaggen tegelijkertijd zijn ontworpen ziet Van 't Bosch verschil tussen de eerste vlaggen en de vlaggen die als laatste zijn ontworpen. "In die beginperiode zaten we natuurlijk net in de lockdown, een onzekere tijd. Dat zie je ook terug in de vlaggen qua thematiek en kleur. En de laatste vlaggen zijn over het algemeen iets kleurrijker en daar spreekt hoop uit."

(foto: #Loods32)

Van 't Bosch hoopt dat het project volgend jaar een vervolg krijgt in andere delen van Zeeland. "Het zou toch te gek zijn als de hele Boulevard van Vlissingen of Terneuzen volhangt met dit soort vlaggen. Of dat er voor ieder gemeentehuis een vlag hangt van een Zeeuwse kunstenaar. Ik vind namelijk dat Zeeuwse kunstenaars een podium verdienen waar ze op een laagdrempelige manier hun werk kunnen laten zien. En exposities in de openbare ruimte zijn hier uitermate geschikt voor."

Verrijking voor de wijk

Het feit dat Van 't Bosch dit voorjaar het initiatief heeft genomen om deze buitenexpositie te organiseren geeft haar nog steeds veel voldoening. "Iedere keer als ik door de wijk fiets om naar de bakker te gaan of de boekwinkel en ik omhoog kijk en al die kleurrijke vlaggen zie wapperen in de wind, dan word ik blij en vrolijk. Het is zo'n verrijking voor de wijk. Ik vind het ook mooi dat alle vlaggen zo goed passen bij hun eigenaar. En tot slot hebben de kunstenaars er ook nog iets aan verdiend."