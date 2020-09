Tientallen strandhokjes omgewaaid door harde wind

Strandcabines in Groede omgewaaid (foto: Heleen de Bliek)

Bij Groede, Nieuwvliet werden de strandhokjes meegevoerd door de wind. Andere hokjes zijn letterlijk tegen de duinen omver geblazen. Eigenaar Paul Michielsen van de hokjes in Groede en Nieuwvliet gokt dat ongeveer de helft die er nog stond, omgewaaid is. "Ik denk een stuk of vijftig." De hokjes kunnen vandaag nog niet opgeruimd worden. "Er staat nog te veel wind."

Cabines op het strand van Oostkapelle (foto: Huib Lievense)

Ook aan de Walcherse kust heeft de storm flink huisgehouden. De strandhokjes daar zijn vooral gezandstraald. Bij Domburg en Westkapelle werden enkele hokjes richting de branding geblazen. Voor verhuurder Huib Lievense van Noordduine strandcabines betekent dat een drukke dag omdat het zand, waar het kan, weggeschept moet worden. Ook enkele van zijn huisjes hebben de storm niet doorstaan. Een aantal is omgewaaid of richting de branding gevoerd. "Dit hadden we liever een paar weken later gehad omdat dan de hokjes al van het strand waren," zegt Lievense. "Maandag gaan we de boel met een shovel vrijmaken. Dit is best heftig."