'De meeste druppels vallen naast ons' op Burendag 2020

"Heb je dit recept eigenlijk wel eens in het dorpsblad gedeeld?" Christianne de Block schiet in de lach bij de vraag van dorpsbewoner Marlous van Hoeve. "Nee, dat is van mij." Maar goed ook, anders was De Blocks Burendag-actie vast niet zo'n groot succes geweest. De Block bakt vandaag in haar achtertuin zo'n 250 wafels.

In vooraf opgegeven tijdslots kunnen de buurtbewoners om de wafels komen. "Dit is precies wat nodig is in coronatijd", zegt achterbuurman Guus over de actie. "De mensen toch een beetje bij elkaar zien te brengen. Op anderhalve meter afstand." Dat is ook De Blocks bedoeling: "Deze actie is ook leuk voor de sociale contacten. Ik vertrek 's morgens naar m'n werk, ik kom 's avonds weer thuis. Zo vaak zie ik iedereen niet. Dit is dan een moment om elkaar weer te ontmoeten."

Hoe zat het ook weer met Burendag? Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranjefonds. Zij willen helpen zoveel mogelijk buren met elkaar in contact te brengen. "Waarom? Omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt."

Want buren zijn belangrijk. "Het is een stukje sociale controle", zegt De Block. "Je maakt eens een babbeltje, je kan elkaar helpen." Dat herkent ook De Smet: "Je staat zelf ook voor iedereen gereed, als een ander dan ook bereidwillig is, is dat ideaal." En ook buurtbewoner Rineke van den Hemel zegt: "Je hoeft niet alsmaar bij elkaar over de vloer te komen, maar het is wel leuk dat je contact hebt."

In Biervliet lijkt het in ieder geval wel goed te zitten met dat 'beter een goede buur dan een verre vriend'. Natuurlijk komen de buurtbewoners ook af op de lekkere wafels - De Block is er tenslotte één van de vroegere bakker - maar ze willen ook hun steentje bijdragen aan de actie voor het dorpsblad.

Christianne de Block bakt wafels op Burendag 2020 in Biervliet (foto: Omroep Zeeland)

Daar is de opbrengst van vandaag voor bedoeld. "Zo'n dorpsblad zes keer per jaar uitbrengen, met allerlei nieuwtjes over wat er gebeurt in en rond Biervliet, dat kost wel iets", zegt De Block die zelf een kookrubriek heeft in het blad. "Dus proberen we geld bij elkaar te sprokkelen." En het is ook helemaal in het thema van Burendag. "Het dorpsblad wordt gemaakt door buren, voor buren."