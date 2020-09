Veertien nieuwe coronabesmettingen, flinke stijging in Middelburg

(foto: Omroep Zeeland)

De veertien nieuwe besmettingen zijn er evenveel als gisteren. De dag daarvoor sloeg de Veiligheidsregio Zeeland alarm omdat er toen ineens 27 besmettingen bijkwamen. Daarmee kwam de provincie net boven de zogeheten signaalwaarde uit. De veertien nieuwe besmettingen van gisteren en vandaag zitten daar ruim onder.

De signaalwaarde van het aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners in Zeeland is zeven. De afgelopen 24 uur kwam dat getal op 3,4 uit. Maar als we naar Middelburg alleen kijken met bijna 49.000 inwoners zouden daar eigenlijk nog geen twee besmettingen per dag bij mogen komen, ver onder de zeven van gisteren.

Behalve in Middelburg zijn nieuwe besmettingen geconstateerd in Goes (2), Sluis (1), Tholen (2), Veere (1) en Vlissingen(1).

Landelijk werden bij het RIVM tot vanmorgen 2.718 nieuwe coronabesmettingen gemeld, 38 patiënten overleden aan het virus. Het aantal doden is het hoogste sinds half mei. Op de IC's liggen nu in totaal 122 Covid-patiënten, zes meer dan een dag eerder.

