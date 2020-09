Oemoemenoe begint competitie met nederlaag

Beeld uit de wedstrijd Oemoemenoe-Groningen (foto: Miriam Wasterval)

Vanaf het begin had Oemoemenoe het lastig tegen promovendus Groningen, die onder de naam Be Quick in 1973 voor het laatst op het hoogste rugbyniveau van ons land speelden.



De noordelingen konden als eerste op voorsprong komen, maar misten de toegekende penalty. Oemoemenoe kreeg ook een penalty en benutte die wel, waardoor Joey Luitwieler voor de eerste score van het seizoen zorgde. Beide clubs kregen nog enkele penalty's, maar wisten die niet te benutten. Een zeldzame lage score bij rust was het gevolg; 3-0.

Joey Luitwieler

Na rust begon Oemoemenoe weer stroef en ditmaal nam Groningen de leiding door een benutte try. Dankzij een try van Deniel van der Waals en een conversie van Joey Luitwieler kwam Oemoemenoe weer op voorsprong; 10-5. Maar daar bleef het qua scores bij, want het was Groningen dat de eindstand op 10-19 bepaalde.