Coen Vermeltfoort de snelste in Omloop van de Braakman; Mick van Dijke elfde

Voor de start werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Robbert de Greef. De wielrenner uit Geldrop kreeg tijdens de editie in 2019 een hartstilstand en overleed een kleine maand later aan een hersenbloeding.

De Zeeuwse deelnemers lieten zich al snel na de start zien, want zowel Timo de Jong uit Goes als de Colijnsplaatse broers Mick en Tim van Dijke gingen in de eerste van in totaal zeven ronden in en rondom Philippine met tien andere renners op avontuur. Deze ontsnapping werd echter na 25 minuten weer ingerekend door het peloton.

Barre omstandigheden

De groep minderde door de regenachtige en winderige omstandigheden even vaart, maar het tempo lag vooral richting de in totaal 25 kasseistroken rondom Philippine erg hoog. In de eerste drie uur reden de renners een gemiddelde van 45 kilometer per uur.

Daan van Sintmaartensdijk vond het tempo alsnog te laag liggen en reed weg uit het peloton. Hij kreeg gezelschap van Tim van Dijke, Daan Hoole, Olav Kooij, Tim Marsman, Hartthijs de Vries en Jason van Dalen. Deze groep werd voor het oprijden van de laatste kasseistrook ingerekend door het aanstormende peloton.

Sprint

Op de kasseien van de Boekhouteweg bleef een groep van ongeveer vijftien renners over aan de kop van de wedstrijd, waarvan Vermeltfoort in de sprint de sterkste bleek. Rick Pluimers (Jumbo-Visma Development Team) werd tweede voor Arne Marit (Lotto-Soudal U23).