Odette laat Zeeland nat achter, dit is er de afgelopen 24 uur gebeurd

Zo viel in zo'n beetje de hele provincie de afgelopen 24 uur meer dan vijftig millimeter regen. "Op de Kop van Schouwen meer dan tachtig", zegt weerman Jules Geirnaert. "En Goes en Wilhelminadorp kwamen met vandaag en gisteren tot meer dan negentig millimeter." Die regenval bracht de nodige overlast met zich mee.

Na een drukke nacht (108 uitrukken) moesten brandweerkorpsen daarom vandaag opnieuw de handen uit de mouwen steken (32 uitrukken), nu vooral om water weg te pompen. Straten in Zaamslag, Biervliet, Nieuwerkerk, 's-Gravenpolder, Goes... ze stonden allemaal onder water.

'Ik heb nog nooit zoiets gezien'

In Zierikzee waren er vooral problemen in de wijk Poortambacht. Daar stonden veel straten blank en konden sommige buurtbewoners hun garage niet in omdat het water te hoog stond. Theo Foekens probeerde met kaplaarzen aan en bezem in de hand de goot wat vrij te maken zodat het overtollige water weg kon. "Ik heb nog nooit zoiets gezien. Vanaf vanmorgen 7 uur kwam de ene wolkbreuk van de andere. Tot half 2 vanmiddag. Inclusief hagelstenen en onweer. Het was bizar."

(foto: Met de klok mee: linksboven brandweer Burgh-Haamstede - Jos Clarijs in Middelburg - straten blank in Zierikzee - Erica van Leeuwen in Kloetinge - brandweer Cadzand)

Even terug naar vannacht, het begon 24 uur geleden met wind. De brandweer rukte meer dan honderd keer uit voor stormschade. Vanochtend waren de gevolgen van de wind goed te zien. Voor de meeste mensen bleef het beperkt met takken in de tuin of op de weg, anderen hadden minder geluk.

Zo liep Museum Bizarium in Sluis stormschade op nadat een zware tak op het plat dak viel. Door de straten van Haamstede waaide bouwafval. Kermissen moesten stilgelegd worden. Schuttingen gingen tegen de vlakte. De brandweer haalde tientallen bomen en zware takken van de weg, in Breskens was er zelfs eentje op een auto gevallen.

(foto: Linksboven bij Westkapelle (Leo Riteco), daaronder bij Oostkapelle (Huib Lievense) en rechts foto's op het strand bij Nieuwvliet (Heleen de Bliek))

Op de Westerschelde bij Terneuzen kwam een schip in de problemen door de harde wind. Ook tientallen strandhokjes konden de wind niet aan en lagen overhoop tegen de duinen aan. Toch was Odette geen officiële storm. Daarvoor moet windkracht negen of meer op de schaal van Beaufort gemeten worden.

Odette bleef steken op windkracht acht. De zwaarste windstoot werd in Vlissingen gemeten: 101,4 km/u.