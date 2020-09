Van Anrooij debuteert bij Telenet Baloise Lions met achtste plek in Lokeren

Archief: Shirin van Anrooij na haar cross in Gullegem (foto: Omroep Zeeland)

De 18-jarige Van Anrooij begon sterk aan de wedstrijd, maar bleek na twee ronden Van Alphen, Manon Bakker, Denise Betsema, Lucinda Brand en Yara Kastelijn niet te kunnen volgen.

Met het Belgische duo Sanne Cant en Laura Verdonschot was Van Anrooij op achtervolgen aangewezen in de vijf ronden tellende Rapencross. De twee hadden in de eindfase meer energie over dan Van Anrooij, waardoor de Zeeuwse op een achtste plek finishte.

De Rapencross, die zonder publiek werd verreden, is de eerste van de in totaal acht veldritten van de Ethias Cross. Op 3 oktober staat in Kruibeke de volgende veldrit voor de Ethias Cross op het programma.