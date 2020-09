Kermisbezoekers korte tijd vast in 65 meter hoge attractie

Bezoekers zitten door computerstoring vast in kermisattractie in Goes (foto: HV Zeeland)

"Die attractie heeft een dubbele bediening", zegt Johan Ordelman. "Via de computer én handmatig. Maar als je zo'n hoge mast handmatig naar beneden wilt draaien, dan duurt dat even." Hij schat in dat de mensen nog geen kwartier boven hebben gezeten.

"Maar als je daar zit, dan voelt dat natuurlijk al lang." De oorzaak is een computerstoring. "We hebben vannacht veel wind gehad, we denken dat dat er mee te maken heeft." Volgens Ordelman is het apparaat hartstikke veilig. "Het voldoet aan de allernieuwste normen. Mensen kunnen er altijd uit."