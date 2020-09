In ZeeDoc: Gevangen Licht

kunstenaar Loek Grootjans aan het werk (foto: Omroep Zeeland )

Zeeuws licht is anders dan waar ook ter wereld. Iedereen heeft het over het Zeeuwse Licht maar bestaat het eigenlijk wel? In Gevangen Licht gaat Loek Grootjans op zoek naar het Zeeuwse licht, waarbij hij zoals hij zelf zegt, als een detective te werk gaat en alles opslaat en archiveert ,,Ik heb het licht gevangen en opgeslagen, ik ben een storekeeper, een magazijnmeester. Maar eigenlijk wil ik ongelooflijk graag weten wat die kunstenaars voor me, zoals Piet Mondriaan hebben bezield". Loek Grootjans besluit het licht daadwerkelijk te verzamelen en te analyseren. Hij haalt een jaar lang water uit de zee en bewaart het in flessen. Filmmaker Rebecca van Wittene volgt de kunstenaar in dit proces. De kunstenaar houdt de geschiedenis -zoals wij die menen te kennen- een spiegel voor.

De mondaine badplaats Domburg is erg in trek aan het begin van de twintigste eeuw. Als kuuroord voor welgestelden en als inspiratiebron voor kunstenaars, die worden aangetrokken door de zee, de duinen, het achterland met de oogstrelende dorpen, de prachtige wolkenluchten en niet te vergeten het Zeeuwse Licht. Ook dichters, schrijvers en musici bezingen 'De Tuin van Zeeland." Koningin Elisabeth van Roemenië schrijft er onder het pseudoniem Carmen Sylva, Arthur van Schendel loopt mijmerend het duin over naar zee, P.C. Boutens wordt gegrepen door het werk en dicht.

Het licht is Zeeuws en Zeeuws licht is anders dan waar ook ter wereld.

In september 1908 gaat Piet Mondriaan voor het eerst naar Domburg. Hij neemt de trein en reist naar zee. Als hij het duin opklimt wordt hij gegrepen door het licht. Hij schildert zee na zee, duin na duin. De verfstreken worden telkens langer, om te eindigen in een simpel raster van horizontale en verticale lijnen. Pier en Oceaan. Het oeuvre is geboren, het moet alleen nog worden gemaakt.

Loek Grootjans blikt met plezier terug op de opnamens:"Ik werd twee jaar gevolgd. Ik mocht van de filmploeg nooit iets terugzien. Dat vond ik wel raar,maar ze wilden dat ik naturel zou blijven. Ik ben blij met deze prachtige film, want je ziet me zoals ik ben."

Nieuwsgierig naar het werk van Loek Grootjans? Zondag 4 oktober opent een expositie in het Centrum Beeldende Kunst, het CBK in Middelburg van Loek Grootjans en Teun Welten. Deze expositie met nieuw en oud werk van beide kunstenaars is te zien tot 20 november.

Gevangen Licht is te zien om 12.00 uur, 16.00 uur, 20.30 uur en 22.00 uur. De film is ook 10 dagen online terug te kijken.

