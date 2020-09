'Iemand is bewust bezig de katten in Ritthem te vermoorden en de baasjes angst aan te jagen'

Levi in Ritthem overleden door strop rond nek (foto: Stichting Dierenwelzijn Walcheren)

En deze keer liep het voor de kat in kwestie, Levi, niet goed af. Het beestje leefde nog toen Nora van 't Padje hem met haar buren voor de deur vond, maar overleed uiteindelijk op de tafel van de dierenarts. "Hij was helemaal doorweekt en had een ijzerdraadje rond zijn nek", zegt Van 't Padje. "De kat moet heel lang geworsteld hebben om zich te proberen te ontdoen van het martelwerktuig", concludeert Stichting Dierenwelzijn Walcheren op Facebook.

Het dier werd naar de dierenarts gebracht, maar die kon niets meer voor hem doen. "Ik hoorde hem gillen bij de dierenarts toen ik binnenkwam. Afschuwelijk", zegt eigenaar Felix Antheunisse. "Ik kon nog net even afscheid van hem nemen en daarna kreeg hij twee spuitjes en was het afgelopen. Verschrikkelijk. Door zo'n daad."

Vierde kat in een jaar tijd

Antheunisse: "Als het door een ongeluk is of door een ziekte, dan kan ik het accepteren. Maar dit accepteer ik niet." Alle katten woonden vlak bij elkaar in de buurt, in de Lambrechtsenstraat en de Weverstraat. Dorpsbewoners maken zich zorgen. "Dit is geen ongeluk", zegt Van 't Padje. "Dit is iemand die bewust bezig is de katten in Ritthem te vermoorden en de baasjes angst aan te jagen."

"Als ik dit geweten had, had ik mijn kitten nooit in huis genomen", zegt haar overbuurman. Zijn kat Timmy was de eerste die gevonden werd met een strop rond z'n nek, vorig jaar november. Timmy overleefde het voorval toen, maar overleed later aan kanker. Zijn eigenaar heeft net een nieuwe kat.

We durven geen nieuwe kat meer te nemen. " Dorpsbewoner Nora van 't Padje

"De mensen daar op het hoekje," Van 't Padje wijst naar een huis in de Lambrechtsenstraat, "hadden twee katten. Die hadden ook allebei een stropje. Hij heeft ze weggebracht naar een veilig plekje." De kat van Van 't Padje zelf verdween drie maanden geleden. "We weten niet wat er mee gebeurd is. We zijn bang dat er iets heel ergs mee gebeurd is. Wie doet dit?"

De kat komt niet meer buiten

Ook zij neemt geen nieuwe kat meer. "We durven het niet meer aan." Antheunisse heeft nog een andere kat, Jari, maar die komt voorlopig niet meer buiten. "En als het mooier weer wordt alleen nog maar in de tuin aan het kattenlijntje. Zolang er hier iemand rondloopt die... nee."