Tien inwoners positief getest op corona

Impressie van het nieuwe coronavirus Covid-19 (foto: Omroep Zeeland)

Net als gisteren zijn er geen Zeeuwse patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Er is ook niemand overleden aan een coronabesmetting de afgelopen 24 uur. Behalve in Middelburg en Goes zijn er positieve testen bijgekomen in: Borsele , Hulst, Veere en Vlissingen (allemaal 1). Eerder vandaag werden dertien besmettingen gemeld in de provincie, maar dat getal is gecorrigeerd.

Landelijk gezien zijn er in Zeeland het minste aantal positieve testen bijgekomen sinds gisteren. Ter vergelijking: In de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ligt het aantal besmettingen per 100.000 inwoners momenteel op 36,7. In Zeeland is dat 2,6 en daarmee is de provincie de enige regio die ruim onder de zogenoemde signaalwaarde van de overheid blijft. De signaalwaarde staat op zeven besmettingen per 100.000 inwoners. Zeeland kwam donderdag zeer dicht bij die signaalwaarde, maar dat blijkt nu een uitschieter.

Administratieve inhaalslag

Landelijk overleden de afgelopen 24 uur acht mensen aan het coronavirus. Gisteren werden er 38 doden gemeld, maar achteraf bleek dat de GGD IJsselland een administratieve inhaalslag had gemaakt met het melden van 21 coronadoden van de afgelopen maanden.

In totaal liggen er nu 617 coronapatiënten in het ziekenhuis, 62 meer dan gisteren. Van deze patiënten liggen er 127 op een ic.

