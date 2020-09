"Glibberige kasseien? Achterop het zadel, handjes op het stuur en volle bak boren"

(foto: Omroep Zeeland)

Op televisie zijn de renners onherkenbaar door de modder. Je zegt na afloop dat je ervan iedere seconde van hebt genoten?

"Klopt. Het was een hele zware editie. Hoe zwaarder het is, hoe mooier ik het vind. Ik voel me wel thuis in de modder, haha. Ik had zoveel klei op m'n bril, dat ik niks meer kon zien. Het was op goed gevoel de schimmen volgen. "

Da's best gevaarlijk toch op die glibberige kasseien?

"Ja, klopt, maar bang zijn heeft geen zin. Dus gewoon achterop het zadel zitten, handjes op het stuur en volle bak boren, haha."

Mick van Dijke (foto: Jumbo-Visma)

Je bent elfde geworden. Vond je het jammer dat je net niet om de prijzen kon meedoen?

"Ik had een beetje verkeerd gegokt. Ik heb in dienst gereden van mijn tweelingboer Tim en Olav Kooij, die samen in de kopgroep zaten. Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat die kopgroep zou slagen. Ik had dus al wel veel energie verspeeld. Toen alles bij elkaar kwam, brak het nog een keer op de laatste kasseistrook. Toen heb ik mijn ploeggenoot Rick Pluimers nog geholpen en zelf in de sprint er nog alles uitgeperst. Rick werd tweede, ik elfde. We hebben als ploeg sterk gereden."

Waarom deed je wel mee aan de Omloop van de Braakman en niet aan het NK mountainbike, waar je vorig jaar Nederlands kampioen bij de beloften werd?

"Ik zit nu bij Jumbo-Visma. Dat is een wielerploeg. Dat ik mag mountainbiken is wel bijzonder in zo'n team. Het is een beetje geven en nemen. Ik mag aan het WK en EK mountainbike meedoen, twee hele grote wedstrijden. Daar doe ik dan liever aan mee dan het NK en ik kon nu ook de Braakman rijden. Daar zeg je geen nee tegen!"

