Goedemorgen! Strandhokjes ruimen, loods in vlammen op en onrust in Ritthem

Na de buien is het weer druk met wandelaars op het strand van Zoutelande (foto: Arienne Molenaar)

Het was een stormachtig weekend. Er was schade en wateroverlast, maar grote incidenten bleven uit. Opzichters van waterschap Scheldestromen controleren vandaag de Zeeuwse dijken en duinen tijdens een extra inspectieronde.

Uit de eerste bevindingen blijkt dat er geen grote schade is. Wel is er veel zandverstuiving geweest. Huurders van strandhokjes gingen afgelopen weekend al kijken of er schade was aan hun zo geliefde plekje.

Brand verwoest loods met caravans

Langs de N57 bij Serooskerke op Schouwen-Duiveland is vannacht een loods uitgebrand waarin caravans waren gestald. Bij de brand waren ook enkele explosies te horen. De N57 werd ter hoogte van de brand afgesloten in verband met de bluswerkzaamheden.

Kat in Ritthem overleden door strop rond nek (foto: Stichting Dierenwelzijn Walcheren)

Is er een kattendoder actief in Ritthem? Katteneigenaren in het dorp zijn er in ieder geval niet gerust op nu dit weekend voor de vierde keer in een jaar tijd een kat werd gevonden met een ijzeren strop rond z'n nek. "Als het door een ongeluk is of door een ziekte, dan kan ik het accepteren. Maar dit accepteer ik niet," zegt de eigenaar.

Meeuw aan de kust (foto: A van Bochove, Koudekerke)

Het weer

Het wordt een bewolkte en grijze maandag, en af en toe valt er ook regen of motregen. Vanmiddag is het aan zee de meeste tijd droog, landinwaarts blijft er ook vanmiddag en vanavond kans op wat regen. Het wordt 15 tot 17 graden, de wind wordt matig uit het noordwesten, windkracht 3 tot 4.