Raisa (8) ziet haar wens in vervulling gaan: een eigen YouTube-kanaal

Het kanaal draait om Raisa en haar zusje Roozmarijn van anderhalf jaar. Omdat de jongste telg nog niet kan zingen, zingt Raisa de liedjes met haar moeder. "Als we een filmpje maken van een activiteit in Zeeland dan gaat Roozmarijn wel mee en hobbelt ze vaak een beetje achter me aan", vertelt Raisa.

Al twee jaar een wens

Al twee jaar zeurt Raisa om een eigen YouTube-kanaal, maar haar moeder zag het in eerste instantie niet zitten. "Er bestaan ontzettend veel kanalen op YouTube en ik werd die gezinnen een beetje zat waarbij de ouders in de spotlights staan. Ik wilde iets unieks. Daarnaast wil ik niet dat mijn dochters gekke video's maken want het blijft op het platform staan. Het heeft even geduurd, maar nu doen de meiden iets wat ze leuk vinden en waar ze trots op kunnen zijn en dat vind ik heel belangrijk", zegt moeder Annet Minderhout.

Positieve maar ook negatieve reacties

De meeste reacties op de video's zijn positief, maar er waren ook een paar klasgenootjes die vervelend reageerden. "Dan gaven ze expres een duimpje omlaag of zeiden tegen Raisa dat ze de liedjes stom vonden. Daar heb ik mijn dochter wel voor gewaarschuwd want iedereen mag een eigen mening hebben, maar ik beheer het account dus mochten er hele nare reacties komen dan verwijder ik die. Daarnaast staat het kanaal ingesteld op 'kindercontent' waardoor er op YouTube geen getypte reactie kan worden gegeven en ik de meiden op die manier kan beschermen", vertelt Minderhout.

Raisa en Roozmarijn Radstaat maken samen met hun moeder Annet Minderhout vlogs voor YouTube (foto: Omroep Zeeland)

Op het kanaal De Zeeuwse Zusjes staan inmiddels 38 video's geplaatst en het heeft 113 abonnees. "De filmpjes geven Raisa zelfvertrouwen dat ze iets doet wat ze kan want vroeger is ze een beetje gepest en dat blijft nog steeds in haar achterhoofd zitten. Als er mensen staan te kijken terwijl we bezig zijn met opnames merk je ook dat ze het niet zo goed durft. Daar kan ze nog in groeien en ik heb het idee dat dit kanaal daarbij helpt", aldus Minderhout.

Nieuwe video's

Het maken van de video's was een leuke invulling voor de zomervakantie, maar nu Raisa weer naar school gaat zorgt ze ervoor dat er tenminste één filmpje per week wordt geplaatst. "De eerste weken hoeven er geen filmpjes gemaakt te worden want we hebben vooruit gewerkt dus kan ik rustig opstarten op school", vertelt Raisa. Er zit voor haar geen druk achter het publiceren van de video's want ze hoeft er niet beroemd mee te worden. "Ik doe het voor de lol en als ik het zat ben dan stop ik ermee", aldus Raisa