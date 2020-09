Opruimen weggewaaide en gezandstraalde strandhokjes begonnen, 'dit gaat nog wel even duren'

Strandhokjes worden uitgegraven na storm Odette in de buurt van strandpaviljoen De Piraat bij Oostkapelle. (foto: Huib Lievense)

Lievense, van Noordduine strandcabines in Domburg, maakte nog niet eerder mee dat een storm zoveel schade aan zijn strandhokjes aanrichtte. "Dan stonden ze misschien al te koop", grapt hij. "Dit moet je niet ieder jaar hebben", gaat hij serieus verder. "Dat haalt de lol er een heel eind uit."

Strandhokjes beschadigd en weggewaaid

Bij een 'aanzienlijk' aantal van zijn strandhokjes zijn de deuren naar binnen geklapt waardoor er een flinke hoop zand in de hokjes ligt. Bij andere is de voorkant helemaal kapot. Lievense: "We zullen nog wel even bezig zijn met het leeg- en vrij scheppen van de hokjes."

Bij Domburg en Westkapelle werden enkele hokjes zelfs richting de branding geblazen. Paul Michielsen, die strandhokjes tussen Groede en Cadzand verhuurt, schat in dat er bij Nieuwvliet zo'n vijftig tot zestig hokjes omgewaaid zijn. "En bij Groede en Cadzand ook nog een aantal. Maar die zijn niet allemaal van ons."

(foto: Linksboven bij Westkapelle (Leo Riteco), daaronder bij Oostkapelle (Huib Lievense) en rechts foto's op het strand bij Nieuwvliet (Heleen de Bliek))

Hij is gisteren aan het einde van de middag begonnen met het rechtzetten van de hokjes. "We zetten ze eerst overeind." Dan pas wordt duidelijk hoe groot de schade is. "Daarna halen we ze weg. Maar dat laatste zal pas volgende week zijn."

Verhuren tot 1 oktober

Net als Lievense verhuurt hij de hokjes tot 1 oktober. Lievense: "Mensen roepen vaak: 'Kan ons hokje niet langer blijven staan, want we willen er graag nog gebruik van maken. Oktober kan zo'n mooie maand zijn.' Dit is de harde realiteit waarom dat niet kan."

Huib Lievense: We zijn nog wel even bezig met het vrijscheppen en weghalen van de hokjes

"Het is gewoon jammer, vervelend dit", zegt Lievense. Toch kan hij de boel voor zichzelf nog wel relativeren: "Ik heb ook eens graffiti op mijn hokjes gehad. Hier kan gelukkig niemand wat aan doen. Dit is de natuur waar je mee wordt geconfronteerd."

Lees ook: