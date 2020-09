Liefhebbers van rommelroutes kwamen deze maand alsnog aan hun trekken

Sharon Verhelst en haar zoon Jayden uit Terneuzen zijn vroeg opgestaan om de hele rommelroute in Oost-Souburg af te struinen op zoek naar koopjes. "In de ochtend kun je het beste scoren. We zetten de auto ergens neer en lopen de rest. Het is voor ons echt een dagje uit en we noemen het altijd schatjagen want je weet nooit wat je tegenkomt en dat maakt het spannend en leuk", zegt Sharon.

Handelaren

Terwijl Sharon om acht uur haar ronde al begint zijn de handelaren er nog vroeger bij. "Die staan om zes uur al voor de deur en klagen soms als de spullen nog niet buiten staan", zegt organisator Mary-Jane Barri. De handelaren komen vaak uit België en zijn voornamelijk geïnteresseerd in elektronische apparatuur, gereedschap en merkschoenen. "Ik was nog aan het uitpakken en toen viel het oog van een handelaar al op een boormachine. Die heb ik voor minder verkocht dan ik wilde, maar na flink onderhandelen zijn we uiteindelijk toch op een redelijke prijs uitgekomen."

Eerlijke verdeling

Bij een rommelroute kunnen inwoners van het dorp hun rommel in de voortuin verkopen en als er meerdere bewoners meedoen in dezelfde straat wordt deze ook drukker bezocht. "We maken een plattegrond en voorgaande jaren was de Burgemeester Stemerdinglaan richting de watertoren ontzettend druk en de andere kant op zat bijna niemand. Dit jaar was dat voor het eerst eerlijk verdeeld waardoor er minder mensen teleurgesteld waren", vertelt Barri.

Aan de vlaggetjes in de straat kun je zien dat er in de voortuin rommel wordt verkocht tijdens de rommelroute in Oost-Souburg (foto: Omroep Zeeland)

Die eerlijke verdeling komt mede door nieuwe deelnemers die voorgaande jaren niet meededen. "Normaal gesproken heb ik er geen tijd voor, maar omdat mijn werk voor 75 procent is weggevallen had ik nu wel tijd om op te ruimen en mee te doen", vertelt Ilse de Keizer. Ze maakt sieraden voor modezaken en evenementen, maar die evenementen zijn allemaal geannuleerd. "Gelukkig heb ik wat restmateriaal en kraaltjes uit mijn atelier kunnen verkopen, maar ik mis mijn werk ontzettend en dat is natuurlijk logisch."

Gezellige afsluiting

De Keizer zette haar zorgen even aan de kant en sloot de dag af met een hapje en drankje met haar buren: "Dit is ook wel weer gezellig, het is een knus straatje, mooi weer en de buurvrouw komt zo nu en dan eens met een schaaltje gesneden worst en blokjes kaas langs." Volgens Barri is dat ook de bedoeling van de rommelroute. "We hopen natuurlijk dat dit evenement de buren nader tot elkaar brengt en ze er gezamenlijk een gezellige dag van kunnen maken. De een verkoopt nou eenmaal meer dan de ander, maar uiteindelijk gaat het ook om de gezelligheid en lol die je met elkaar hebt", aldus Barri.

De rommelroutes konden deze maand alsnog doorgaan omdat de maatregelen rondom het organiseren van zo'n evenement versoepeld zijn. Zo waren er meer bezoekers toegestaan.