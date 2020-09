Duizenden Zeeuwen ontvangen binnenkort Trots op Zeeland-stickers

Bij 160.000 Zeeuwen ligt er straks een Trots op Zeeland-stickervel op de mat (foto: Omroep Zeeland)

Trots op Zeeland is een platform van Omroep Zeeland, opgezet na het besluit van het kabinet om de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen niet door te laten gaan. Bij veel Zeeuwen heerste toen een gevoel van ongeloof, teleurstelling en boosheid.

"Tegelijkertijd gaan ze voor Zeeland staan", zei hoofdredacteur Edwin de Kort toen. "Dat gevoel, dat geluid, die trotsheid willen we nu alle ruimte geven op een nieuwe Facebookpagina Trots op Zeeland. Een nieuw platform voor Zeeland om te laten zien wat Zeeland groot maakt." Et voila: Trots op Zeeland was geboren.

Win een rondvlucht

Met de stickeractie hoopt Omroep Zeeland dat Zeeuwen hun trotsheid uitdragen. Je kunt de sticker bijvoorbeeld op je auto plakken, je fiets, je laptop of afvalcontainer. Als je er een foto van maakt en die naar Omroep Zeeland stuurt, maak je ook nog kans op een rondvlucht boven onze mooie provincie.

"Trots op Zeeland is voor mij vanzelfsprekend", zegt directeur Monique Schoonen van Omroep Zeeland. "Zeeland is misschien wel de fijnste provincie om in te wonen, leven en werken, maar het lijkt er soms op dat we dat vooral voor onszelf willen houden. Laten we anderen Zeeuws geluk gunnen!"

Meedoen aan de winactie kan door naar www.omroepzeeland.nl/trotsopzeeland te gaan. Heb je eind volgende week nog geen sticker ontvangen, maar wil je er wel één? Stuur dan een mailtje met je naam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer naar trotsopzeeland@omroepzeeland.nl.