Zeeuwse voedselproductie in de toekomst: duurder, minder vlees en meer groente uit Nederland

De bodem dreigt uitgeput te raken en de biodiversiteit neemt af. Daarom heeft de regering in het klimaatakkoord opgenomen dat er meer met kringlooplandbouw gewerkt moet worden. Wetenschappers van de Wageningen Universiteit zijn het daarmee eens. Zij hebben een visie gemaakt waarin dat mogelijk moet worden. Voor Zeeuwse boeren betekent het vooral dat de sterke eigenschappen van Zeeland nog meer gebruikt moeten worden.

Zeekraal, lamsoor en quinoa

In de tekeningen die de Wageningse wetenschapper De Olde en haar collega's maakten, worden de Zeeuwse kustgebieden uitgelicht. Daar moet meer gebruik worden gemaakt van de zilte gronden. De Olde: "Je kan daar dus groenten planten als rode biet, quinoa, zeekraal of lamsoor en het water langs de kust levert dan zeewier en bijvoorbeeld mosselen." Ook de windparken voor de Zeeuwse kust spelen een rol in het plan van De Olde: "Daar mag gevist worden, maar vooral voor menselijke consumptie. En daar kunnen dan bijvoorbeeld ook oesters gekweekt worden en andere schelpdieren."

De plannen voor de Zeeuwse kustgebieden (foto: Omroep Zeeland)

Duurzamere landbouw vraagt niet alleen veranderingen van de boeren maar ook van de consument. Die moet minder vlees gaan eten en meer producten kopen die uit Nederland komen. Als supermarkten minder goedkope groenten en fruit mogen importeren uit het buitenland krijgt de boer in Nederland een betere prijs voor zijn product, verwachten de wetenschappers.

Vooral een rol voor de consument

Marieke Engelsman heeft een biologische boerderij in Ritthem. "Natuurlijk moeten de boeren hier aan meehelpen en veranderen. Maar het zit hem vooral bij de consumenten en de overheid die deze manier van werken moeten steunen. Zowel financieel als met kennis." Wilfred van Elzakker van Food Delta Zeeland, een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de voedselindustrie, ziet ook dat er veranderingen aan komen. "De hele voedselindustrie zal enorm moeten veranderen. Het ecosysteem zoals het er nu is past niet meer bij de plannen voor de toekomst."

Supermarkten zien er straks anders uit

Van Elzakker was in het verleden directeur van Agrimarkt en geeft aan dat de supermarkten er in de toekomst heel anders uit zullen zien. De vraag is of Zeeuwen daarvoor te porren zullen zijn. "Dat denk ik wel. Als je uitgaat van een veilig, gecontroleerd en betaalbaar voedselsysteem dat voldoet aan de eisen. Maar je moet hier ook het verhaal vertellen dat je niet meer tegen de laagste prijs je groenten kan kopen. Die tijd is voorbij, het is eigenlijk een ouderwets gegeven," geeft Van Elzakker aan.

Prijsvraag

Evelien de Olde van de Universiteit van Wageningen schreef haar visie voor een prijsvraag van de Amerikaanse Rockefeller Foundation. Er waren meer dan 1300 inzendingen en momenteel hoort de visie bij de laatste tien finalisten, als enige Europese inzending.