Parcoursbouwer Van Remortele: 'Het is nu extra lastig om een wielerwedstrijd te organiseren'

Voor de officiële startstreep van de derde etappe van Philippine naar het Belgische Aalter zijn de maatregelen goed te merken. Zo mag er 150 meter voor de streep geen publiek staan en 100 meter na de streep ook niet. Ook bij de ploegbussen zijn pottenkijkers niet gewenst. Daar is in Philippine iets op bedacht, aldus Van Remortele: "In de Laureijnestraat kan het publiek boven op de dijk staan. Op die manier kunnen ze toch nog enigszins dichtbij de renners komen."

Een hele eer

Van Remortele is al langer betrokken in het Zeeuwse wielrennen en vorig jaar haalde hij al de BinckBank Tour naar Hulst. Dat beviel de organisatie zo goed dat ze hem definitief een plekje in de koersdirectie aanboden om parcoursen uit te zetten. Dat was voor Van Remortele een kans die hij niet kon laten liggen. "Het was inderdaad een mooie voorzet die ik recht in de kruising kon koppen."

Provincie in de kijker zetten

Voor het tweede jaar op rij haalt Van Remortele dus de World Tour-wedstrijd naar Zeeland. Komende woensdag is er in Vlissingen een tijdrit over 11 kilometer en een dag later in Philippine start de derde etappe naar Aalter over 165 kilometer. "Ik hou ervan om de provincie in de kijker te zetten. Eens een Zeeuw, altijd een Zeeuw natuurlijk. Deze kans deed zich voor en dan moet je die ook pakken om die steden te promoten."

In deze coronatijd is het voor Van Remortele en zijn collega's extra lastig om alles in goede banen te leiden. Het regelen van het parcours duurt veel langer dan normaal. "We hebben de ene na het ander videogesprek. Laatst moest er in België twee keer een parcours omgelegd worden, maar die communicatie ging via de mail. Dat duurt gewoon twintig keer langer dan normaal persoonlijk contact."

'Pak een pilsje en volg de koers op TV'

De komende BinckBank Tour is wereldwijd te zien op tv en Van Remortele raadt ook vooral aan om vanaf de bank naar de wedstrijd te kijken. "We doen een beroep op het gezonde verstand van het publiek. Als advies geven wij als organisatie mee: ga lekker in je zetel zitten. Pak een bakje koffie of een lekker pilsje en ga lekker de koers volgen op televisie."