Het eerste 'afscheidsconcert' voor burgemeester Jan Lonink is een feit

Archief: Burgemeester Lonink bij opening van Maintenance Value Park in Terneuzen (foto: Zeeland Seaports)

Festivaldirecteur Rinus Meesen verheugt zich nu al op vrijdag. Volgens hem was het direct duidelijk dat het openingsconcert moest worden opgedragen aan Jan Lonink. "Omdat men hem waardeert, en wij dus ook en omdat we blij zijn dat Terneuzen gastgemeente wil zijn."

Het concert zal in verband met corona twee keer worden uitgevoerd zodat alle gasten aanwezig kunnen zijn. "De burgemeester zal bij beide uitvoeringen een kort welkomstwoordje houden", laat een woordvoerster van de gemeente weten.

Aankondiging website Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen (foto: Omroep Zeeland)

Voor Rinus Meesen is het duidelijk dat met dit concert de aftrap is gegeven van de vele afscheidsgelegenheden die gaan volgen. "Het is een voorproefje dat niet zo stijf en statig hoeft. We hebben een gastenlijst van een kleine honderd mensen en het is een mooie gelegenheid om zijn collega's te ontmoeten."

Beelden van Terneuzen

Naast Zeeuwse burgemeesters zijn ook burgemeesters en politici uit Belgische grensgemeenten uitgenodigd en daarnaast nog enkele personen uit onder andere de culturele sector. Bijzonder is volgens Meesen de uitvoering van het muziekstuk De Moldau van Smetana. "In plaats van beelden van de Moldau vertonen we dan beelden van Terneuzen. Die worden nu gemaakt met een drone. Onder andere de werken aan de Nieuwe Sluis. Zodat de burgemeester hopelijk over vijf jaar zegt: wat was dat toch leuk."

Lees ook: