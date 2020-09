Binnenvaartschip aan de ketting op Westerschelde

Dienstvaartuig van Rijkswaterstaat op de Westerschelde (foto: Ria Overbeeke, Waarde)

Vanwege de eerdere overtredingen en omdat er te weinig bemanning aan boord was, was er al een last onder dwangsom van 12.500 euro opgelegd. Controleurs besloten tijdens de controle donderdag dat geldbedrag op te eisen en het schip aan de ketting te leggen.

Het schip mag pas weer verder varen als de boete is betaald en er voldoende bemanning aan boord is, onder wie iemand met een geldig vaarbewijs. Mocht de gezagvoerder in de toekomst nog een keer in de fout gaan, kost hem dit wederom 12.500 euro.

Extra controles

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), politie en Rijkswaterstaat controleren schippers extra of hun vaarbewijzen kloppen met het schip en de type lading die zij vervoeren. Dit doen ze na signalen dat er vervalsingen in omloop zouden zijn in de binnenvaart.