OM eist vier jaar cel tegen Zeeuws No Surrender kopstuk

Rechtbanktekening van verdachten (vlnr) Henk Kuipers, Rico R., Theo ten V. en Klaas Otto in de rechtbank van Groningen eerder in het proces (foto: ANP)

Rico R. werd in februari 2018 in zijn woning in Hulst gearresteerd en zat vervolgens een half jaar in voorarrest. Daarna werd hij onder voorwaarden vrijgelaten in afwachting van zijn proces.

Behalve Rico R. staan ook hoofdverdachte Henk Kuipers, Theo ten V. en Klaas Otto terecht. Tegen Henk Kuipers is twaalf jaar cel geëist. Ten V. zou, als het aan de officier van justitie ligt, zes jaar de cel in moeten en Klaas Otto drie.

Ordinair

Tijdens de zitting vandaag noemde de officier van justitie de vier 'ordinaire criminelen'. Volgens het OM zouden ze aan de top hebben gestaan van een organisatie die zich bezighield met onder meer internationale drugshandel, geweld en vermogensdelicten. Volgens het OM zou daarbij een cultuur zijn gecreëerd, en in stand zijn gehouden, van wetteloosheid, geweld en angst.

'liegen tegen de klippen op'

In de strafeis heeft het OM de proceshouding van de verdachten meegewogen. "Er wordt geen openheid van zaken gegeven", zei de officier van justitie daarover. "Als er niet wordt gezwegen, liegt men tegen de klippen op."

De zitting gaat volgende maand verder. Dan komen de advocaten aan het woord.

Verbod

No Surrender werd in 2013 opgericht door Otto. Bij het gerechtshof in Leeuwarden loopt momenteel een door No Surrender ingesteld hoger beroep tegen het verbod van de motorclub. Dit werd vorig jaar opgelegd door de rechtbank in Assen. De motorclub had een Zeeuws-Vlaamse afdeling en organiseerde vaak clubavonden in een café in Clinge.

