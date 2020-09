Beelden uit China: deze sluisdeuren en -bruggen liggen straks in Terneuzen

Door het uitbreken van de coronacrisis eind januari in China, heeft de bouw van de deuren en bruggen een paar maanden stilgelegen. "We hebben gelukkig geen vertraging opgelopen. Er wordt nu weer volop gewerkt", vertelt projectleider mechanica Ben Van De Kerckhove. In Penglai worden de deuren en bruggen in gigantische blokken opgebouwd. "Als die zijn geschilderd worden ze samengesteld tot één grote sluisdeur."

China kwam als beste uit de bus

Dat de nieuwe sluisdeuren en -bruggen in China worden gebouwd is wel overwogen. "We hebben zowel binnen Europa als wereldwijd rondgekeken. Penglai in China kwam wat betreft prijs en kwaliteit als beste uit de bus." Begin 2021 worden de sluisdeuren en bruggen per schip via Zuid-Afrika naar Zeeland getransporteerd. Ze zijn twee maanden onderweg en zullen daarna bij één van de havens van North Sea Port worden opgeslagen zodat ze het jaar erop geplaatst kunnen worden.

65 meter boven het maaiveld

De sluisdeuren zijn ieder 58 meter lang, 25 meter hoog en 9 meter breed. De bruggen hebben een lengte van 84 meter en zijn 18 meter breed. Als de brug dicht is, steken de stalen vakwerken 8 meter boven het maaiveld uit. Als de brug openstaat, steekt hij 65 meter uit. Ter vergelijking: de Westsluis in Terneuzen steekt 'slechts'46 meter uit.

