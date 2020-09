Sharon Verhelst is gek van rommelroutes: 'Wij noemen het schatjagen'

Uitslapen zat er niet in voor Sharon en haar zoon Jayden die de afgelopen weekenden bijna iedere zaterdag een rommelroute liepen: "De wekker gaat dan om half zeven en meestal zijn we pas om zes uur thuis, dus het is voor ons echt een dagje uit", zegt Sharon. Twee rommelroutes leggen moeder en zoon gemakkelijk af op een dag, maar als er meerdere plaatsvinden wordt er een keuze gemaakt. "We kijken dan naar het aantal kramen en de route want de hele tijd heen en weer rijden is ook niets. Maar het liefst wil je natuurlijk alles zien dus dat geeft soms keuzestress."

Sport

Als Sharon aankomt in het dorp waar de rommelroute plaatsvindt dan parkeert ze de auto ergens en loopt de rest. "Ik heb een stappenteller op mijn telefoon en als ik 's avonds kijk dan blijkt al snel dat we zo'n vijftien tot twintig kilometer hebben gelopen dus het is nog sportief ook", vertelt Sharon enthousiast. Daarnaast is het onderhandelen ook een soort sport geworden voor Sharon: "Nee heb je, ja kun je krijgen. Afdingen probeer ik wel altijd en ik merk dat het merendeel het goed vindt, zeker als je meerdere spullen koopt. Dan heb je toch een leuke deal gemaakt."

Samen met haar zoon Jayden (8) over de rommelroute lopen is wat de Terneuzense Sharon Verhelst het liefste doet (foto: Omroep Zeeland)

Veel bezoekers lopen met trolley's over de rommelroute, maar Sharon vindt dat iets te gevaarlijk: "Dan ga ik denk ik te veel spullen kopen omdat je het gewicht niet voelt. Als ik de plastic tassen draag dan merk ik dat ze zwaarder worden. Je komt altijd wel spullen tegen die je eigenlijk niet nodig hebt, maar dan toch koopt omdat het goedkoop is. Op deze manier probeer ik mezelf te beheersen zodat ik niet thuiskom met meer spullen dan ik in mijn hoofd had."

Afkicken

De wintermaanden komen eraan en dat betekent minder rommelroutes en dat vindt Sharon erg jammer. "Dat wordt dan weer even afkicken! We hebben in ieder geval vandaag goed gescoord. Veel boeken voor Jayden die kan hij dan weer lekker lezen en als ze uit zijn verkoop ik ze weer voor een klein prijsje. Toch zie ik het van de positieve kant want in het voorjaar komen de rommelroutes weer een beetje op gang en dan heb ik weer iets om naar uit te kijken", aldus Sharon.

Lees ook: