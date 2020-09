Veel zandverstuivingen in Zeeuws-Vlaanderen na storm Odette

Bij onder meer Nieuwvliet zijn veel strandkotjes weg- of gewoon omvergeblazen. Marc van Steenberghe van Waterschap Scheldestromen: "Ik schat dat er in totaal zo'n 70 strandhuisjes zijn weggewaaid of omver geblazen, dat is wel een schadepost voor de eigenaren daarvan".

Ook op Zeeuws Vlaamse kust veel strandhuisjes omgewaaid (foto: Omroep Zeeland)

Het waterschap zegt dat er geen schade is ontstaan aan dijken en duinen. "Wel is veel zand over duinovergangen gewaaid, met name hier bij Nieuwvliet. Dat is een kwestie van een paar dagen ruimen, en dan is alles weer zandvrij, ook het fietspad over de duinen", zegt Van Steenberghe.

Verder meldt het waterschap dat op Tholen en Schouwen-Duiveland een aantal zogenoemde 'Hillblocks' zijn beschadigd. Deze betonblokken dienen als waterkering en worden de komende week gerepareerd.

Zandafslag

Op Noord-Beveland heeft er naast zandverstuiving ook zandafslag plaatsgevonden. Hierdoor is zand niet alleen richting de duinen verplaatst, maar zijn er stukken strand in het water verdwenen. Voor de veiligheid van de dijken en duinen heeft dit geen nadelige gevolgen, aldus het waterschap.

