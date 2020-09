Als Istvan Bakx uit het raam kijkt, krijgt hij heimwee

Istvan Bakx op het vliegveld tijdens de terugreis naar Nederland (foto: Istvan Bakx)

Het is het druilerige, winderige weer dat Bakx heimwee-gevoelens bezorgt. Het weer zien van zijn familie en vrienden, vindt hij daarentegen heerlijk.

Voor de vraag of hij bij terugkomst uit Zuid-Afrika een ander Nederland zag, vindt hij het nog te vroeg. "Het is nog niet echt een ander land geworden, tenminste zo heb ik dat nog niet ervaren. Maar de situatie lijkt hier op dit moment wel ernstiger dan in Zuid-Afrika."

Maar om er een definitief antwoord op te geven, moet eerst zijn quarantaine voorbij zijn, zodat hij wat meer naar buiten kan en ervaring kan opdoen met de Nederlandse coronaregels.

En wellicht dat hij er dan volgende week wel een antwoord op heeft, als hij voor de laatste keer 'de Zeeuw in het buitenland' is in Zeeland komt thuis.

Istvan Bakx na terugkomst