Vlaams minister-president hoopt snel weer Zeeuwse kunstenaars in Vlaanderen te zien

Na kritiek op de jaarlijkse Zeeuwse Oesterpartij werd begin dit jaar besloten om het niet meer te organiseren. Het evenement was bedoeld om Zeeland op de kaart te zetten bij zakelijke doelgroepen in zowel Den Haag als Vlaanderen. Jaarlijks trok het 400 tot 600 bezoekers.

De kritiek was dat de inhoudelijke kant van de Oesterpartij steeds verder naar de achtergrond raakte en het vooral een netwerkbijeenkomst was geworden waar oesters werden gegeten. Toch wilde de Provincie er iets voor in de plaats en vanwege de coronacrisis is dat de digitale Zeeuwse Oesterontmoeting geworden.

Jan Jambon sprak de (digitale) aanwezigen digitaal vanuit België toe. Zijn speech gebruikte hij vooral om de kansen in de samenwerking tussen Vlaanderen en Zeeland te benadrukken.

"North Sea Port is de derde grootste Europese haven en van toegevoegde waarde voor de duurzame economische ontwikkeling in de Kanaalzone en de gehele Zeeuwse regio. Ook de treinverbinding tussen Gent en Terneuzen staat daarbij voor de Vlaamse regering hoog op de agenda."

Jambon ging verder ook nog in op de Zeeuwse culturele sector. "Ik koester de hoop dat we snel weer Zeeuwse kunstenaars in Vlaanderen zien optreden. Het ultieme doel blijft de bestendiging van onze rijke en culturele samenwerking ook in moeilijke tijden. Laten we de leus van Zeeland 'Luctor et Emergo; ik worstel en kom boven' tot ons motto maken."

Genodigden uit het bedrijfsleven, onderwijs en de politiek in Nederland en Vlaanderen konden digitaal vervolgens in groepen doorpraten en discussiëren over die grensoverschrijdende samenwerking maar met name ook over de invloed van de coronacrisis op de Zeeuwse cultuur en economie.

Commissaris van de Koning Han Polman erkent dat het van belang is dat ook de komende jaren wordt doorgezet op de lijn van grensoverschrijdende samenwerking waar Jambon aan refereert. "De fusiehaven North Sea Port moet ogen openen dat we hier nog veel meer kunnen. Ook op bijvoorbeeld cultureel vlak."

Zeeland als exportproduct

"Daarnaast is het belangrijk dat wij niet alleen afhankelijk zijn van Den Haag maar Den Haag ook van ons. Wij wonen en werken wel in het unieke delta estuarium en wat hier gebeurt overstijgt het nationale belang. Wij investeren in kracht en zijn exportproduct hoe je estuaria in de wereld een leefbare toekomst kunt geven."

Tot slot concludeerde Polman dat er voor Zeeland ook kansen liggen in en door de coronacrisis. "Zeeland kan vruchten plukken van het digitaal werken. Je ziet mensen die nu op afstand moeten werken en zeggen oké dan ga ik op een mooier plekje wonen zoals Zeeland en niet meer in de randstad."

