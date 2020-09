LIVE: Extra Statenvergadering over integriteit van De Bat

Gedeputeerde De Bat meldde wel dat er een 'ver familielid' van hem in de buurt van één van de voorgestelde tracé's woont, maar zweeg over zijn broer.

De CDA-gedeputeerde maakte op een bepaald moment melding van een 'ver familielid', dat grond bezat op een plek die mogelijk gebruikt zou kunnen gaan worden voor een nieuw tracé voor de Zanddijk in Yerseke, de zogenoemde 'bruine variant'. Dat verre familielid blijkt een neef te zijn, waarbij De Bat aantekent dat hij uit een grote familie komt met vele tientallen neven en nichten, waarmee hij niet allemaal contact heeft.

Al jaren gaan in de gemeente Reimerswaal verhalen dat een broer van de gedeputeerde in de buurt woont van een ander mogelijk tracé voor een nieuwe Zanddijk. Dit geschetste tracé, de zogenoemde 'rode variant' - gaat dwars door de polder. Het dagelijks provinciebestuur heeft inmiddels gekozen voor een andere variant - de zwart-roze variant - die uitgaat van het verbeteren en verbreden van de huidige Zanddijk. Een goedkopere oplossing, waarvoor wel een aantal woningen langs de dijk moet wijken.

Er is bij met name oppositiepartijen veel verbazing over een zinsnede uit de brief van Polman van afgelopen week. De commissaris schrijft dat De Bat nogmaals bevestigd heeft dat zijn neef in het gebied woont. "Daarnaast is het de gedeputeerde deze week duidelijk geworden dat er aan een aansluitende weg op het rode tracé, percelen zijn die in eigendom zijn van de broer/familie van de gedeputeerde." Dat De Bat na vele jaren met het dossier te maken te hebben gehad dat nu pas zou weten, wordt onwaarschijnlijk geacht.

Tijdens de vergadering speelden ook de verklaringen van twee betrokken ondernemers in Reimerswaal een rol; Jaap Wiskerke van Wiskerke Onions en Adriaan Rijk van de Overleggroep Ontsluiting Kruiningen/Yerseke, allebei voorstander van de 'rode variant' dwars door de polder. Zij zeggen over het dossier herhaaldelijk contact te hebben gehad met De Bat, die dat niet doorgaf aan SGP-gedeputeerde Harry van der Maas.

Belangenverstrengeling

Volgens de verklaringen vertelde gedeputeerde Van der Maas tegen Jaap Wiskerke en Adriaan Rijk in een later gesprek in juni, dat hij niet koos voor het poldertracé omdat het bedrijfsleven niet wilde meebetalen. "Hierop hebben wij onze verbazing uitgesproken en gerefereerd aan het gesprek met gedeputeerde De Bat op 11 december 2019 waarin het voorstel voor een bijdrage vanuit het bedrijfsleven direct van tafel werd geveegd", staat in de verklaringen te lezen. "Gedeputeerde Van der Maas gaf aan niet op de hoogte te zijn van het voorstel aan gedeputeerde De Bat en zou dat bij hem verifiëren." Ook wees Wiskerke op het vermeende persoonlijk belang van De Bat in het Zanddijk-dossier. "In dit gesprek heb ik tevens melding gemaakt van een mogelijke belangenverstrengeling van De Bat. Gedeputeerde Van der Maas gaf aan hier niet van op de hoogte te zijn."

Politieke carrière

In de verklaringen van de twee mannen staat dat gedeputeerde De Bat hen 17 juni beide kort na elkaar belde. Dit was naar aanleiding van informatie die advocaat De Jonge bij de provincie had opgevraagd, over mogelijke betrokkenheid van een bestuurder bij dit dossier. Ondanks dat de naam van De Bat door De Jonge nog niet was genoemd in die schriftelijke vraag, belde De Bat naar de twee mannen. "Gedeputeerde De Bat vroeg mij of ik wist waar ik mee bezig was", staat in beide verklaringen. "Dit zou hem mogelijk zijn politieke carrière gaan kosten." In het telefoongesprek met Wiskerke ontkende De Bat dat Wiskerke namens het bedrijfsleven had aangeboden mee te betalen aan de rode variant, het poldertracé. "Toen ik hem eraan herinnerde dat tijdens dat gesprek op 11 december ook Adriaan Rijk aanwezig was nam hij zijn woorden terug."