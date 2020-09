Sportkantines dicht, wederom drie weken geen inkomsten

De extra tent naast de voetbalkantine (foto: Omroep Zeeland)

Ruim 50 procent van de inkomsten van Luctor/Heinkenszand wordt volgens Utermark door de kantine binnengehaald. "Komend weekend staat de derby tegen Nieuwdorp op het programma. Daar zouden veel toeschouwers op af komen, dus dat merken we zeker."

Drive-in

Luctor/Heinkenszand had in de kantine een soort drive-in gemaakt om consumpties op te halen. Bezoekers werden gevraagd om zoveel mogelijk buiten hun bestelling te nuttigen. Door een grote overkapping en een extra tent met verwarming, was er voldoende ruimte. "De voetbalkantine heeft een belangrijke sociale functie hier op het dorp, dus we hebben daarom extra inspanningen gedaan," aldus de voorzitter.

Niet ontzien

Bij VV GOES hadden ze gehoopt dat Zeeland zou worden ontzien vanwege het lage aantal besmettingen. Dat is niet gebeurd. De maatregelen gelden voor het hele land. Volgens bestuurslid Frank de Bie is het financieel weer een aderlating. "Niet alleen financieel, maar ik verwacht dat ook de sponsors op een gegeven moment vragen gaan stellen.

Vragen

Marco Utermark van Luctor/Heinkenszand zag de persconferentie en heeft nog wel wat vragen. "Wat doen we bijvoorbeeld met ouders die met de kinderen rijden naar uitwedstrijden? Sommigen zitten ruim een uur in de auto. Mogen we die nog koffie aanbieden, of mogen ze helemaal het terrein niet meer op?" Ook heeft hij vragen bij teams die hebben gevoetbald en nog even naar een andere wedstrijd kijken. "Zou dit mogen, of moet we die van het terrein afsturen?" De voorzitter hoopt snel antwoorden te krijgen.

De eerste vraag werd maandagavond al snel beantwoord op de site van de Rijksoverheid. Ouders die rijden mogen het terrein op en worden niet gezien als supporter of bezoeker.