CvdK: 'Geen aanleiding voor vervolgonderzoek integriteit Jo-Annes de Bat'

(foto: Omroep Zeeland)

Al jaren gaan in de gemeente Reimerswaal verhalen dat een broer van de gedeputeerde in de buurt woont van mogelijk tracé voor een nieuwe Zanddijk in Yerseke. Dit geschetste tracé, de zogenoemde 'rode variant' - gaat dwars door de polder. Het dagelijks provinciebestuur heeft inmiddels gekozen voor een andere variant die uitgaat van het verbeteren en verbreden van de huidige Zanddijk. Een goedkopere oplossing, waarvoor wel een aantal woningen langs de dijk moet wijken.

Twee ondernemers in de gemeente Reimerswaal en een advocaat uit Goes verwijten gedeputeerde De Bat belangenverstrengeling. Hij meldde volgens hen wel dat er een 'ver familielid' van hem in de buurt van één van de voorgestelde tracés woont, maar zweeg over zijn broer die daar ook woont. Tijdens de ingelaste vergadering werd vanavond een stortvloed van vragen gesteld over de gang van zaken.

Integer gehandeld

Een ruime meerderheid van de partijen in Provinciale Staten is het eens met de conclusie van de Commissaris van de Koning. Ze willen dan ook dat er geen verder onderzoek gedaan wordt naar het handelen van gedeputeerde De Bat, en stellen zijn integriteit niet ter discussie. Wel waren er opmerkingen over 'onhandig optreden, over enthousiasme en impulsiviteit.'

Gedeputeerde De Bat zei in een verklaring dat hij zijn broer kaarten had gestuurd van vier mogelijke tracés rond de Zanddijk in Yerseke. Volgens zijn broer liepen deze niet over zijn grond. Achteraf gaat het volgens de gedeputeerde om een zijweg van het poldertracé, waar zijn broer wel grond in bezit heeft.

Lessen geleerd

Volgens de gedeputeerde moet hij leren van de gang van zaken. "Ik moet voortaan nergens meer alleen op af gaan, en altijd getuigen mee nemen", zegt hij. "Al kom ik voortaan naar een bruiloft bij jullie, ik neem een ambtenaar mee." Hij liet ook weten dat hij de kwestie voortaan dieper moet onderzoeken.