Automobilist aangehouden na botsing tegen gezondheidscentrum Vlissingen

De ravage bij het gezondheidscentrum aan de Hermesweg in Vlissingen. (foto: HV Zeeland)

De auto knalde tegen middernacht door nog onbekende oorzaak tegen het pand. Een 21-jarige passagier uit Vlissingen raakte gewond en moest naar het ziekenhuis gebracht worden. De bestuurder en een andere passagier (23) uit Spijkenisse raakten niet gewond.

De auto is in beslag genomen. De politie vermoedt dat de bestuurder onder invloed van middelen heeft gereden. Er is een bloedtest afgenomen. De automobilist had ongeveer 49 gram hennep in bezit. Dat is in beslag genomen.

In het pand zijn onder meer praktijken voor kinder- en jeugdpsychologie, fysiotherapie, logopedie en een kinderarts gevestigd. "Gelukkig kan bijna iedereen vandaag aan de slag", zegt Lydia de Boer die een podo-praktijk heeft in het pand. "De voorgevel ligt er uit, er is een hap uit het gebouw. We zijn enorm geschrokken."

Gelanceerd

De Boer heeft gehoord dat de 'jongelui' met de auto over de Nieuwe Vlissingseweg vanuit Middelburg kwamen en de Hermwesweg zijn ingereden. Daar zijn ze ter hoogte van het gezondheidscentrum over de daar liggende keien gereden tegen de voorgevel. "Ik denk dat ze als het ware gelanceerd zijn op die keien. Maar ik ben blij dat ze niet ernstig gewond zijn geraakt." In de auto lag volgens De Boer lachgas en een fles drank. "Ze hadden mogelijk een feestje."

Podotherapeute: er is een hap uit het gebouw