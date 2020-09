Goedemorgen! Nieuwe maatregelen en wil jij 10.000 euro of de nieuwe Antwan Tolhoek worden?

Premier Rutter en minister De Jonge tijdens de persconferentie (foto: ANP Foto)

De maatregelen gaan vanavond om 18.00 uur in en gelden vooralsnog voor de komende drie weken. In die tijd moet blijken of de maatregelen voldoende zijn, of zoals minister De Jonge het zei: "Het virus is als een mammoettanker, die verander je niet zomaar van koers. De tijd zal het uitwijzen." Over welke maatregelen er zijn genomen, hebben we gisteren al een artikel geschreven en kan je hier teruglezen.

Geen publiek

De misschien wel meest opvallende en nieuwe maatregel is dat er niet langer publiek welkom is bij sportwedstrijden en dat sportkantines gesloten moeten blijven. HSV Hoek denkt de komende tijd financieel wel door te komen. Maar hoe zit het met de andere clubs, zoals bijvoorbeeld Luctor Heinkenszand?

(foto: Omroep Zeeland)

Wat hebben het Pontje van Sluiskil en het krijgen van 10.000 euro met elkaar te maken? Het ANWB Fonds is het antwoord. Het fonds keert ieder jaar dit bedrag uit aan een maatschappelijk initiatief in iedere provincie. En vorig jaar viel de keus van het fonds op het pontje. Voor dit jaar kunnen organisaties en initiatiefnemers zich nog opgeven, en dat gebeurt ook al best veel.... alleen is er uit Zeeland bijna geen enkele aanmelding gekomen. Waar je aan moet voldoen en hoe je geld kunt aanvragen staat in dit bericht uitgelegd.

Antwan Tolhoek

Kom je niet in aanmerking voor het fonds? Dan misschien wel om de nieuwe Antwan Tolhoek te worden. Het wielerteam van Jumbo-Visma is namelijk op zoek naar nieuw wielertalent. Met een tour langs scholen willen ze jongeren warm maken voor de sport en aan een plaatselijke wielervereniging koppelen, en wie weet... later misschien wel aan Jumbo-Visma..

Het was gisteren regen wat de klok sloeg (foto: Erica van Leeuwen- de Bruijn)

Het weer:

Eerst overwegend droog met geregeld zonnige momenten. Vanmiddag krijgen we naast zon en bewolking, ook enkele buien. De maxima komen te liggen rond 18 a 19 graden. Het waait daarbij zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en droog met een matige tot vrij krachtige zuidwester. Morgen begint de dag ook droog, met geregeld even zon. Maar in de middag komen er enkele buien of buitjes. De temperatuur ligt morgen rond 18 tot 19 graden, bij een vrij krachtige ZZW-wind. De dagen wisselvallig bij 15 graden.