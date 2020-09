Zakloop Nisse gaat dit jaar niet door

Zakloop in Nisse in 2018 (foto: Omroep Zeeland)

Het evenement zou op 29 november worden gehouden. "We hopen in 2021 natuurlijk weer op je deelname," schrijft de organisatie. Hardlopers kleden zich normaliter om in de kerk in Nisse en halen hun startbewijs op in het dorpshuis. Door de coronacrisis kan dat niet meer.

De Zakloop geniet grote bekendheid onder de fanatieke en recreatieve hardlopers. Vorig jaar won de uit 's Gravenpolder afkomstige Jorim Scheele bij de heren. Bij de dames was Carolien van de Kreeke uit Serooskerke oppermachtig.

Andere loop gaat wel door

In mei werd een andere loop door Zuid-Beveland, de Meidoornloop, ook afgelast door de coronacrisis. Er is wel een lichtpuntje voor teleurgestelde hardlopers. Op 10 oktober gaat de Wilhelminapolderloop wel door. De organisatie va deze loop onderzoekt of er gestart kan worden in kleine groepen en ook een goede tijdwaarneming te organiseren is.