Sebastian Kamae releast track met rapper uit Chicago

De Zeeuwse producer Sebastian Kamae heeft een track gemaakt met de Amerikaanse rapper Ajani Jones. Het nummer heet Hybrid. Sebastian Kamae is de artiestennaam van Pim de Jonge, afkomstig uit Goes.

Vroeger speelde Pim toetsen in de band Clear Clamour. In 2017 kreeg hij de kans om drie maanden stage te lopen in een studio in Chicago.

Pim: "Ajani Jones is een rapper en zanger uit Chicago die ik ontmoette tijdens mijn stage bij Soundscape Studios daar. De track is later in een van mijn trips naar Chicago tot stand gekomen."

Inmiddels heeft hij als Sebastian Kamae twee albums op zijn naam staan: Waves en Enjoy The Ride. Met zijn muziek bereikt hij maandelijks 1,5 miljoen luisteraars via streamingdiensten.