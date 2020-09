Kermisambtenaar Wim stopt: 'ik haalde een reuzenrad naar Terneuzen dat alleen in écht grote steden stond'

"Je moet er niet teveel over beginnen want dan krijg ik een brok in mijn keel", reageert Wim de Maat op de vraag of hij het organiseren van de kermis gaat missen. Zeventien jaar lang regelde Wim de attracties. Zijn passie ging zelfs zover dat hij in zijn eigen tijd door het land reed en kermissen bezocht.

Gewapend met een stapel visitekaartjes liep hij dan de grote unieke attracties af, maakte een praatje, gaf zijn kaartje en probeerde op die manier unieke attracties binnen te hengelen. "We hebben ooit eens een reuzenrad gehad. Dat stond alleen in grote steden als Amsterdam maar wij hebben 'm naar Terneuzen gehaald."

Wim de Maat gepensioneerd kermisambtenaar van de gemeente Terneuzen is gek op de kermis (foto: Omroep Zeeland)

Als kers op de taart mocht Wim dit jaar het landelijke kermiscongres van de Vereniging Gemeentelijke Kermisbeheerders (VGK) organiseren voor collega-ambtenaren uit het land. De VGK is een club waar ambtenaren in zitten van allerlei Nederlandse gemeenten die het kermisbeheer onder zich hebben. Doel is om ervaringen uit te wisselen en alle klokken gelijk te zetten.

Nog geen opvolger voor Wim

Zo werd er dit jaar gesproken over corona en hoe je de maatregelen kunt toepassen. Voor Wim de Maat een soort van afscheidscadeautje om te mogen organiseren maar tegelijkertijd drukt het hem ook met de neus op de feiten. "Ik ben vooral bang voor de winter. Dan is het vroeg donker, wat moet je dan doen? Maar wie weet komt er nog een jaar achter dit jaar."

Want er is nog geen opvolger voor Wim en dus heeft hij stiekem de hoop dat de gemeente, ondanks zijn pensioen, een beroep op hem gaat doen. "Als ik een positief bericht krijg van wil je volgend jaar helpen? Jazeker. Maar dan moet er wel gekeken worden naar een waardige opvolger."