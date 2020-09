Waar zijn al die knappe Zeeuwse boeren en boerinnen gebleven?

Chloë uit Terneuzen was Miss Januari op de Boerinnenkalender van 2020 (foto: Rachel Bosman l Boerinnenkalender)

Miss Januari

Op de kalender van 2020 stond Chloë Roegiers uit Terneuzen meteen op de eerste pagina. Hoewel ze geen echte boerin was, had de destijds 18-jarige Chloë wel veel affiniteit met het beroep. Ze volgde de opleiding elektrotechniek en werkte bij Vervaet in Biervliet waar ze hielp landbouwmachines in elkaar te zetten.

Melanie stond op de Boerinnenkalender van 2019 (foto: Boerinnenkalender)

'Mijn zussen snappen het niet'

Ze woonde gewoon in een rijtjeshuis in Terneuzen, maar viel voor de charmes van een boer in Hoofdplaat. Met haar foto op de kalender hoopte ze het imago van boerinnen op te krikken, want niet iedereen begreep haar verhuizing naar een boerderij: "Mijn zussen snappen het niet. Waarom zou je in de modder werken of onder de mest komen te zitten." Vervolgens deed Melanie ook nog een gooi naar de titel Miss Boerin 2019.

Jacolien van Dijke uit Borssele was één van de agrarische modellen die op de kalender van 2016 stond afgebeeld. (foto: Boerinnenkalender)

Eigen boerderij

Niet alleen in Zeeuws-Vlaanderen wonen mooi boerinnen. In 2016 mocht Jacolien van Dijke uit Borssele plaatsnemen voor de camera. De destijds 26-jarige boerendochter had net zelf een boerderij gekocht. Ook speelde Jacolien als figurant in de film 'Dorsvloer vol confetti'.

De eerste

Op de eerste Boerinnenkalender in 2012 stond Johanna Pladdet uit Aagtekerke. Daarna bleef het dus tot 2016 stil voordat er weer een Zeeuwse op de kalender verscheen. Volgens de initiatiefnemers was er wel een kandidaat, maar haalde zij het niet tot de fotoshoot. Toch hopen ze niet dat ze weer vier jaar moeten wachten om een Zeeuwse schone vast te leggen voor de kalender. Ook doen ze alvast een oproep aan boeren om zich alvast op te geven voor de volgende Boerenkalender. De mannenvariant is in 2019 in het leven geroepen.