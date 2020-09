Deze toppers razen morgen door Vlissingen tijdens de BinckBank Tour

Mathieu van der Poel is een van de toppers die in Vlissingen aan de start staat (foto: Orange Pictures)

Mathieu van der Poel

De wereldtopper in het veld, op de weg en op de mountainbike staat in Vlissingen aan het vertrek om zich voor te bereiden op enkele klassiekers in het najaar. Van der Poel is op dit moment Nederlands kampioen op de weg, maar omdat hij dat niet is in de tijdrit zal hij in Vlissingen niet in zijn driekleur mogen starten. Op de erelijst van de Nederlander staat nog onder meer de Amstel Gold Race van vorig jaar en drie wereldtitels veldrijden.

Philippe Gilbert

Gilbert (38) wordt gezien als één van de beste Belgische eendagsrenners ooit. Hij won onder andere Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen en werd in 2012 wereldkampioen in Valkenburg. Voor de Waal is het de eerste keer dat hij aan de start staat van een wedstrijd sinds de eerste etappe van de Tour de France ongeveer een maand geleden. Daar brak hij zijn knieschijf, maar nu is hij weer fit genoeg om in de BinckBank Tour mee te rijden.

Søren Kragh Andersen

De Deen van Team Sunweb won afgelopen Tour de France twee etappes en is dus uitstekend in vorm. In etappe 14 naar Lyon en in etappe 19 naar Champagnole kwam hij solo als het eerst over de streep. Ook staat Kragh Andersen bekend als een erkend tijdrijder. Begin dit jaar won hij de individuele tijdrit in Parijs-Nice.

Mark Cavendish op archiefbeeld in de Tour de France van 2016 (foto: Orange Pictures)

Mark Cavendish

De renner met de grootste erelijst aan de start in Vlissingen is de Engelsman Mark Cavendish. Hij won in het verleden maar liefst dertig etappes in de Tour de France en veertien in de Ronde van Italië. De laatste overwinning van de sprinter dateert alweer van even geleden. In 2018 won hij voor het laatst in de Ronde van Dubai.

Stefan Küng

Een van de grootste favorieten voor de tijdrit in Vlissingen is de Zwitser Stefan Küng van de Franse Groupama-FDJ ploeg. De tijdrijder pakte afgelopen vrijdag brons op het WK tijdrijden in het Italiaanse Imola. Küng zal in de trui van de Europese kampioen rijden, want in augustus was hij in het Franse Ploauy de beste in de tijdrit op het EK. Verder werd de Zwitser al vier keer tijdritkampioen van zijn land.

Overige renners

In de BinckBank Tour staat er één Zeeuw aan de start. Brian van Goethem uit Terneuzen is met zijn Belgische ploeg Lotto-Soudal in voorbereiding op wat er later dit najaar nog aan wedstrijden komen gaat.

Verder doet de Deense oud-wereldkampioen op de weg Mads Pedersen mee in Vlissingen. Ook hij is één van de kanshebbers voor de dagoverwinning in de tijdrit. Verder staat er ook veel sprintersgeweld aan de start in de BinckBank Tour. De Italiaan Giacomo Nizzolo en de Duitser Pascal Ackermann moeten voor ritzeges gaan zorgen. De Belg Oliver Naesen staat aan de start om zijn eindoverwinning te verdedigen.

(foto: Omroep Zeeland)

Route

De renners rijden in Vlissingen over een parcours van precies elf kilometer. De start is aan het Beursplein en gaat via de Boulevard over de duinen. Voor Dishoek wordt er rechts afgeslagen om vervolgens via Pauwenburg weer terug te keren naar het centrum. De finish zal voor het stadhuis aan de Badhuisstraat zijn.