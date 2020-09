Zeeuwse hoogleraar: 'We komen nooit meer af van corona'

Emeritus hoogleraar Peter Rottier van de Universiteit Utrecht (foto: Universiteit Utrecht)

De boodschap van Rottier is confronterend. Stellig:"We zullen nog zeker een half jaar met allerlei beperkingen te maken blijven houden." En dit virus zal altijd blijven: "We komen nooit meer af van corona," zegt Rottier in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer. Al verwacht hij wel dat de samenleving er over tien jaar minder last van heeft.

Tweede golf

In augustus voorspelde de Zeeuwse viroloog dat er sowieso een tweede golf zou komen. "De afgelopen maanden is het verprutst. De maatregelen van de overheid zijn met gezond verstand makkelijk na te leven, het is geen wiskunde." Rottier verwijst naar het begin van de coronatijd. "In maart, april en mei hebben we grote offers gebracht. Het kan dus wel."

Economische ramp

"Veel jongeren vonden het deze zomer lastig om de maatregelen na te leven. Als we straks nog meer de handrem erop zetten stevenen we af op een economische ramp. Die gaat grote consequenties hebben, die ons nog vele jaren zullen achtervolgen." Dat zal volgens de viroloog ook direct gevolgen hebben voor de werkgelegenheid van de jongeren van nu.

Zeeuwse Kamer Peter Rottier

Hou er rekening mee: van het virus zijn we nog lang niet af, zegt Rottier."Mijn verwachting is nu dat dit het komende half jaar tijdens het verkoudheidsseizoen nog doorgaat. Misschien worden de maatregelen nog wel strenger over enkele weken. Dat is afhankelijk van hoe het de komende tijd gaat. Dan kunnen we het virus indammen." En hij is een voorstander van het dragen van mondkapjes. "Geen mondkapje biedt geen bescherming. De overheid zou het gebruik van de mondkapjes moeten stimuleren."

Is er meer bekend over corona?

De afgelopen maanden hebben de deskundigen wel meer inzicht gegeven in hoe het virus behandeld moet worden. Er bestaan middelen die het immuunsysteem dat bij coronapatiënten op hol is geslagen kunnen versterken. Ook kunnen anti-virale middelen en bloedverdunners de patiënt in een vroeg stadium helpen. "Het is nog niet fantastisch, maar het aantal ernstig zieken kan daarmee minder worden."

Het coronavirus verandert, maar er zijn op dit moment geen varianten die de overhand nemen. "Dat verwacht ik ook niet. Dat gebeurt pas als een grote populatie immuun wordt, of als veel mensen gevaccineerd zijn. Dat is nu nog te vroeg." Eind dit jaar zou het eerste vaccin beschikbaar moeten komen. "Dat gaat naar de risicogroepen, daarna komt het beschikbaar voor de rest."

Virus-sceptici

Rottier heeft met ergernis gezien dat vorige week een groep mensen met de hashtag #ikdoeniermeermee kritiek uitte op het kabinet. Rottier:"Het is moeilijk om je te verweren tegen burgers die informatie hebben van horen zeggen. Het is gevaarlijk als er verkeerde info wordt verspreid."

"Het is voor de overheid dan nog moeilijker om de situatie onder controle te krijgen: "Het ondergraaft de autoriteit van de overheid die het toch al heel moeilijk heeft. Als je dan in de rug gestoken wordt door zoiets als Viruswaarheid is er een probleem. Het is heel moeilijk om het volk dan in een bepaalde modus te krijgen."