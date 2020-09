Zes Zeeuwen met corona in het ziekenhuis: 124 besmettingen de afgelopen week

Vijf Zeeuwen met corona in het ziekenhuis, 124 nieuwe besmettingen in één week. (foto: Omroep Zeeland)

De meeste besmettingen deden zich de afgelopen week voor in Middelburg (23) met Terneuzen (16) op de tweede plaats. Goes en Hulst bezetten samen met ieder 14 besmettingen de derde plaats in onze provincie.

Zeeland uitzondering

Landelijk verdubbelt het aantal coronabesmettingen per week of anderhalve week. Dat zei Jaap van Dissel van het RIVM tijdens zijn briefing aan de Tweede Kamer. De meeste positieve testen zijn op dit moment in de grote steden, maar ook in andere delen van het land is een sterke groei zichtbaar. "De enige uitzondering is Zeeland", zei Van Dissel.

Per gemeente

Bekijk op onderstaande kaart het aantal besmettingen per 10.000 inwoners. Tholen heeft bijvoorbeeld 13 nieuwe besmettingen, maar omdat het inwonertal betrekkelijk gering is, is de situatie in deze gemeente toch ernstiger dan elders, met uitzondering van Hulst. Ga met de muis over de kaart voor de details per gemeente.

Ontwikkeling per week

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling per week zien. De grafiek begint bij week 27, dus rond 1 juli, het moment waarop iedereen met klachten zich bij de GGD kon melden voor een test.

Vijftien ziekenhuisopnamen

Er liggen op dit moment vijftien coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen, namelijk zes in Zorgsaam Terneuzen en negen in het ADRZ in Goes. En van die negen in Goes liggen er vier op de intensive care. Drie Goese patiënten komen uit de regio Zuid-Holland.

De zes coronapatiënten in het Zeeuwse-Vlaamse ziekenhuis komen allemaal uit de regio Zuid-Holland. Twee van hen liggen op de intensive care.

Testen

De afgelopen week zijn er op de diverse testlocaties in Zeeland (en in de ziekenhuizen) 3.952 mensen op corona getest. Dat zijn er minder dan de week ervoor, de recordweek in Zeeland, toen er 4.306 mensen werden getest.