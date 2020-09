SVRZ test eigen personeel verpleeghuizen zelf op corona

SVRZ test eigen personeel

In verpleeghuizen moeten regelmatig snel veel zorgmedewerkers en bewoners worden getest. Bij verdenkingen van corona wordt de hele afdeling of de hele zorglocatie getest. Soms gaat dat om tientallen mensen. Het testen in huis scheelt zorgmedewerkers veel tijd, zij hoeven niet meer naar een reguliere teststraat.

Drukte in de teststraten

SVRZ heeft dat besluit genomen omdat het erg druk is in de teststraten. Tientallen medewerkers in huis zelf testen, zorgt ervoor dat het minder druk is bij de gewone teststraten.

Het is voor ons allemaal spannend, dus je wilt snel weten loop ik nu risico, ben ik ziek, of niet" Annemarie Neele, verpleegkundige SVRZ

Medewerkers vinden het prettig om in huis te worden getest. "Je bent snel aan de beurt, je bent in een vertrouwde omgeving en je wordt geholpen door je collega's", zegt bewegingsagoog Yarlanne Suijkerbuijk, "Ik ben heel positief."

Verpleegkundige Annemarie Neele van SVRZ nam al testen af bij oudere bewoners. Nu doet ze dat ook bij haar collega's. "Het is voor ons allemaal spannend, dus je wilt snel weten loop ik nu risico, ben ik ziek, of niet", vertelt ze, "Dan is het heel fijn als je snel en laagdrempelig getest kan worden." De afgelopen dagen zijn al zo'n veertig zorgmedewerkers getest.

SVRZ test eigen zorgpersoneel in verpleeghuis (foto: Omroep Zeeland)

Waarom SVRZ hier niet eerder op is gekomen? "Je probeert iedere keer bij te schakelen als dat nodig is", zegt stafdirecteur Zorg en Welzijn Dirk de Korne, "We hebben een goede regeling met de ziekenhuizen, maar op het moment dat we veel mensen hebben die tegelijkertijd getest moeten worden, dan wordt het erg dringen bij de testraten. Zo proberen we steeds mee te bewegen met wat er gebeurt."