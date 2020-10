Als Adrienne naar de dokter moet, pakt ze het vliegtuig

Adrienne Verburg achter het stuur van 'haar' vrachtwagen (foto: Adrienne Verburg)

Kalgoorlie is de grootste stad in de buurt en handig om even naartoe te gaan voor "wat vergaderingen en boodschappen", zegt Adrienne.

Even op en neer

Wanneer ze terug naar huis gaat, weet ze nog niet precies. "Morgen ga ik nog even op en neer naar Perth voor de dokter." Dat doet ze met het vliegtuig en niet met de auto. "Binnenlandse vluchten nemen in Australië is vergelijkbaar met de bus of de trein nemen in Nederland."

Versoepeling

Waar hier de coronamaatregelen worden aangescherpt, worden die in Australië juist versoepeld. "Ik had net een vergadering met zo'n tachtig man en daarin werd besproken dat de maatregelen in de mijn bij ons in de buurt juist worden versoepeld." Van corona hebben ze bij Adrienne niet zoveel last meer. "Wij zitten nu eigenlijk in een grote bubbel. De grenzen zijn dicht, dus we zitten best wel geïsoleerd wat dat betreft."

Adrienne Verburg in Australië