Netwerkbeurs Contacta gaat er rigoreus anders uitzien

Op de Contacta van dit jaar zullen geen stands of exposanten staan. In plaats daarvan denkt de organisatie erover na om het evenement te beperken tot alleen presentaties en interactieve sessies in een zogenoemde Contacta Arena. De nieuwe datum is nog niet bekend.

Winnaar van de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo 2018: KV Techniek uit Goes op het podium (foto: Suzan Fotografie)

Volgens de organisatie blijkt uit gesprekken met ondernemers dat 'aanwezigheid van personeel op een beursvloer zeker in combinatie met de oproep van de landelijke overheid om thuis te werken, op dit moment niet haalbaar is'.

Daarom wordt er gekozen voor een Contacta Arena waarbij in interactieve en thematische sessies verhalen van bekende Nederlanders en lokale ondernemers worden verteld. De organisatie neemt tot 20 oktober de tijd om de plannen uit te werken en te toetsen of ze voldoen aan de coronamaatregelen.

In juli was de organisatie nog zeer positief over het doorgaan van de beurs begin november. De maatregelen waren versoepeld en dat bood meer mogelijkheden. In de afgelopen jaren besloeg de Contacta een beursvloer van 15.000 vierkante meter, 350 exposanten en er kwamen bijna 25.000 bezoekers in drie dagen.

Dit jaar zal dat waarschijnlijk een stuk kleiner zijn, maar veel zal afhangen van de beperkingen die op dat moment gelden volgens organisator Perry Kentin: "De optie van een reguliere beursvloer met aanpassingen hebben we nu laten varen want daar voelen we ons niet goed bij. Daarom gaan we het nu anders doen. ."

Ook de Emergoprijs, een award voor het meest innovatieve bedrijf van Zeeland, wordt tijdens de beurs uitgereikt.

