Waterschap Scheldestromen gaat helpen plastic te produceren

De samenwerkende waterschappen op de locatie van de proeffabriek (foto: Rob Kamminga)

De proeffabriek is het resultaat van een project van een paar jaar geleden, toen de waterschappen erin slaagden bioplastic te produceren met behulp van rioolwater en bacteriën.

Het plastic wordt gemaakt door vetzuren uit het afvalwater te filteren met behulp van bacteriën. "Die bacteriën vreten zich vol met de vetzuren", schrijven de waterschappen in een persbericht. "Zoals mensen vet in hun lichaam opslaan, slaan deze bacteriën PHBV op."

Het PHBV wordt uit de bacteriën gehaald, waarna er een poeder overblijft wat kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen.

Grote schaal

Na de positieve testresultaten in 2016 is gekeken of het plastic op grotere schaal door marktpartijen kon worden geproduceerd. Die partijen bleken daar nog niet klaar voor te zijn, omdat de markt nog in ontwikkeling is.

De kunststofindustrie wil eerst voldoende PHBV-plastic hebben om te kunnen testen. De proeffabriek in Dordrecht moet daarin gaan voorzien.

Niet meer verpotten

In de proeffabriek worden eerst biologisch afbreekbare potten voor de agrarische sector getest. Gewassen hoeven door het gebruik van deze potjes niet meer verpot te worden, omdat het potje natuurlijk wordt afgebroken.

PHBV kan ook worden gebruikt in zelfhelend beton dat wordt gebruikt in kelders en tunnels. Door het gebruik worden scheurtjes en gaatjes vanzelf gedicht. Daardoor hoeft er minder krimpbewapening worden gebruikt, wat goedkoper is en beter voor het milieu.