Nieuwe coronamaatregelen: Nog veel onduidelijk, uitstel voor theaters

Burgemeester Jan Lonink (foto: ANP)

Reden voor het uitstel is de onduidelijkheid die er bij de veiligheidsregio nog is over de regels. "Wij hebben de juridische regels, net als alle andere veiligheidsregio's, vanmiddag pas gekregen en die moeten we nu nog gaan vertalen", zegt voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio Zeeland.

Belangrijke gebouwen

"In de regels die er nu liggen, kunnen veiligheidsregio's ontheffingen verlenen voor belangrijke gebouwen", legt Lonink uit. Dat betekent dat een veiligheidsregio voor bepaalde gebouwen kan beslissen dat daar toch meer mensen naar binnen mogen dan dertig, zoals het kabinet heeft besloten. Of en welke gebouwen daarvoor in aanmerking komen, overlegt de veiligheidsregio nog.

Ook voor de horeca zijn nog veel onduidelijkheden. (foto: Omroep Zeeland)

Ook voor de horeca zijn nog een paar zaken onduidelijk. "Er is een maximum van dertig mensen die binnen mogen zijn, maar onduidelijk is nog of je meer mensen mag ontvangen als je zaak uit meer zalen bestaat." Lonink hoopt daar morgen al meer duidelijkheid over te geven. Net als over het maximaal aantal gasten dat welkom is op een bruiloft.

Weinig speelruimte

In het voorjaar hadden veiligheidsregio's meer vrijheid om af te wijken van het landelijk beleid, door extra maatregelen te nemen. Het weren van toeristen in Zeeland is daar een voorbeeld van. Daar is volgens Lonink nu geen sprake van. "De speelruimte die ik nu heb is minimaal. Dus ik kan geen uitzonderingen maken."

Vandaag meldde Jaap van Dissel van het RIVM dat het coronavirus in vrijwel alle regio's aan een sterke opmars bezig is en de cijfers boven de signaalwaardes uitkomen. Behalve in Zeeland, hier blijven de cijfers vooralsnog onder die signaalwaarde.

Geen geruststelling

Lonink ziet die boodschap niet als een geruststelling, maar als een waarschuwing. "We zien overal dat de druk op de zorg aan het toenemen is. Dat moeten we in Zeeland zien te voorkomen."

De landelijke maatregelen waarin onder meer staat dat sociale contacten beperkt moeten worden, vindt hij belangrijk. "We zien nu al studenten die uit Breda of Tilburg terug naar Zeeland komen en hier het virus verspreiden."