Watersnoodmuseum krijgt geld voor corona-proof ontvangst bezoekers

watersnoodmuseum ouwerkerk (foto: Omroep Zeeland)

Het geld wordt uitgedeeld door het Kickstart Cultuurfonds. In totaal keert het fonds 1,2 miljoen euro uit. Daarvan is 49.000 euro bestemd voor het Watersnoodmuseum.

Andere musea die geld krijgen zijn het Limburgs Museum in Venlo (73.538 euro), het Centraal Museum in Utrecht (28.924 euro) en de Hortus Botanicus in Amsterdam (39.700 euro). Om in aanmerking te komen voor het geld moesten musea een aanvraag indienen.

16 miljoen euro

Het Kickstart Cultuurfonds is opgericht om de culturele sector te ondersteunen in de anderhalvemeter-samenleving. Het fonds had in totaal 16 miljoen euro in kas, wat in twaalf rondes wordt uitgekeerd. Er zijn nu acht rondes achter de rug.

Het fonds steunt behalve musea ook theaters, concertzalen en theaterproducenten.