Tholen wil Marleen Sijbers als nieuwe burgemeester

(foto: Gemeente Tholen)

Het is de bedoeling dat Sijbers de opvolger wordt van Ger van de Velde, die sinds 15 november 2014 burgemeester van Tholen is. Zij gaat met pensioen. Het is de bedoeling dat de opvolger van Van de Velde in november wordt geïnstalleerd.

Marleen Sijbers is lid van de VVD, 55 jaar oud, gehuwd en heeft twee kinderen. De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Tholen heeft haar unaniem voorgedragen als nieuwe burgemeester.

Sijbers stopte vorig jaar abrupt als burgemeester van de Brabantse gemeente Sint Anthonis. In een later interview zei dat ze was opgestapt vanwege de bestuurscultuur in de gemeente.

Volgende stappen

Voordat dat ze echt benoemd kan worden, moeten er nog enkele stappen worden gezet in de benoemingsprocedure. Zo moet Sijbers nog op gesprek bij de minister van Binnenlandse Zaken en moet de Koning haar officieel benoemen. Daarna pas kan ze worden beëdigd door de commissaris van de Koning Han Polman.

Voor de opvolging van burgemeester Van de Velde hadden zich 25 sollicitanten gemeld, 9 vrouwen en 16 mannen.