Burgemeesters zetten streep door BinckBank Tour, organisatie zoekt alternatieven

Michael Matthews, winnaar van de BinckBank Tour in 2018 (foto: Orange Pictures)

Woensdag zou er een tijdrit in Vlissingen gereden worden, donderdag zou het eerste deel van de etappe door Zeeuws-Vlaanderen gaan. Volgens de burgemeesters is het niet mogelijk de wielerronde door te laten gaan onder de geldende nieuwe maatregelen. Volgens de nieuwe regels mag er geen publiek aanwezig zijn bij sportwedstrijden.

Maximum

Daarnaast moet er volgens de burgemeesters ook rekening worden gehouden met het maximaal aantal mensen dat samen mag komen. Voor samenkomsten buiten ligt dat maximum op veertig personen. Daarbij zijn er volgens de burgemeesters ook sporters en begeleiders aanwezig uit landen waarbij een code oranje of rood van kracht is.

Organisatie zoekt alternatieven

De organisatie laat de etappekoers wel doorgaan. Voor woensdag is een rustdag ingepland en voor donderdag en vrijdag zoekt ze alternatieven. Dat betekent een andere startplaats dan Philippine op donderdag en vrijdag probeert de organisatie een tijdrit in te plannen op Vlaams grondgebied in plaats van een etappe door Limburg.

Gert Van Goolen van organisator Golazo is zeer verbaasd over het besluit van de burgemeesters en vindt het ook een onnodig besluit. "De BinckBank Tour is op de openbare weg en niet in stadions. Voor alle ritten geldt dat start- en finishlocaties publieksvrij zijn. Dat is gisteren ook goed gelopen. Bovendien is er de oproep gedaan om de koers vooral thuis te volgen."

Brian van Goethem: 'Geen verrassing'

Wielrenner Brian van Goethem uit Terneuzen is een van de deelnemende renners. Volgens hem is de beslissing geen verrassing. "Na het zien van de persconferentie (van premier Rutte, red.) weet je dat dit kan gebeuren." De renner van Lotto-Soudal vindt het wel jammer dat hij niet door Zeeland kan rijden. "Het is altijd mooi om door eigen provincie te koersen. Zeker op dit niveau."

Het is sowieso een slechte dag voor de coureur. Vandaag werd het nieuws bekend dat zijn profcontract niet wordt verlengd bij Lotto-Soudal. De komende maanden moet hij zich in de kijker rijden, maar het is nog maar de vraag of dat mogelijk is. "De Scheldeprijs met start in Terneuzen zal ook niet doorgaan en in Frankrijk komen er ook meer besmettingen bij. Ik vraag me af wat mijn programma gaat zijn de komende maanden," aldus van Goethem.

'Spijtig, maar noodzakelijk'

Burgemeester Van den Tillaar van Vlissingen noemt het een 'pijnlijke' maar 'noodzakelijke' beslissing "om de verspreiding van het virus tegen te gaan". Burgemeester Jan Lonink gemeente Terneuzen vult aan: "Het is helaas niet mogelijk om deze wielerwedstrijd nu door te laten gaan. Dat is natuurlijk ontzettend spijtig voor de sporters, organisatie en alle betrokkenen."

De organisatie van de BinckBank Tour heeft nog niet gereageerd op de beslissing.