Bloedfanatieke Jan start actie om afnamelocatie Sanquin in Oostburg te behouden

Jan de Koeijer en de handtekeningen (foto: Omroep Zeeland)

De Koeijer had dinsdagmiddag in het Ledeltheater in Oostburg al bijna tien blaadjes vol met handtekeningen. De ondertekenaars vinden Terneuzen te ver rijden, waardoor ze mogelijk stoppen met doneren. Een enkeling vindt de nieuwe locatie beter omdat het qua werk goed uitkomt.

Kost een halve dag

Bijna iedere donor ondertekent de actie tegen het verdwijnen van de mobiele afnamelocatie. "Het kost je een halve dag om naar Terneuzen te gaan en die heb ik niet," zegt een donor. Hij is één van de velen die Bloedbank Sanquin in de toekomst gaat verliezen als bloeddonor. "Het is het zoveelste wat stopt, of hier weggaat. Op den duur verliezen we alles in West-Zeeuws-Vlaanderen."

De mobiele bloedbank komt een paar keer per jaar naar Oostburg. Volgens Sanquin is het door hoge kosten niet verantwoord meer om naar West-Zeeuws-Vlaanderen te komen. Als het aan hen ligt, was het vandaag de laatste keer. Maar Jan de Koeijer wil de bloedbank toch overhalen om naar Oostburg te blijven komen.

'Het is altijd vol hier in Oostburg'

De donoren geloven niet dat het financiële aspect de reden is van het stoppen van Sanquin. "Iedere keer wanneer de mobiele bloedbank hier is, dan zit het vol. Dus dat kan echt niet de reden zijn," zegt Jan de Koeijer. Niet alleen Oostburg stopt het, maar Sanquin gaat ook in de rest van Nederland posten stoppen waar in de omgeving minder dan 400 donoren in de databank staan ingeschreven.

Reportage petitie bloedbank Oostburg: