Slaapzaktenten voor daklozen: 'Is vaker nodig dan dat je denkt'

Remco en de shelterbag (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Remco, bewoner van de dak- en thuislozenopvang Het Witte Huis in Vlissingen, is de shelterbag beter dan een gewone slaapzak of tentje. "Het is heel makkelijk op te zetten en is simpel mee te nemen." De shelterbag lijkt een normale tas, maar één keer uitgerold ontpopt deze zich tot een waterdichte slaapzak met kussen en matras. Met een tentstok is een mini-tentje bij het hoofd in elkaar te zetten, waardoor een dakloze meer ruimte heeft en beter beschut is tegen slecht weer.

Goed gebruiken

Volgens medewerkster Marianne van de Maatschappelijke en justitiële dienstverlening van Emergis kunnen de luxe slaapzakken redelijk snel worden uitgedeeld. "Het komt vaker voor dan dat je denkt. Er zijn regelmatig mensen die dakloos dreigen te raken, en dan kunnen ze dit enorm goed gebruiken." De MJD helpt zoeken naar een woning, maar een huis is niet altijd snel voorhanden, waardoor soms iemand toch enkele dagen op straat moet slapen.

Marianne heeft zelf contact opgenomen met de Sheltersuit foundation, de organisatie die de shelterbags maakt. Maritiem recruitmentbureau Middle Point uit Amsterdam heeft de aanschaf van de slaapzaktenten mogelijk gemaakt.

Op straat slapen

Remco heeft een vaste kamer in het zogenoemde Witte Huis in Vlissingen. Hij denkt dat sommige medebewoners er in de toekomst goed gebruik van kunnen maken. "Het is op dit moment rustig in de opvang, maar dat kan ook zo omslaan," aldus Remco. Wanneer er geen plek meer is, moeten mensen op straat slapen. Er zijn ook cliënten die niet in een opvang willen slapen.